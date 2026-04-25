Besteiro confía que Lugo volverá a tener un gobierno "de buenas personas y respaldado por los vecinos"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, ante la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que dentro de un año Lugo volverá a tener un gobierno de "buenas personas, democrático y respaldado por los vecinos". "En política no todo vale", ha subrayado.

Así lo ha trasladado tras ser preguntado en un acto sobre sanidad en Ourense por la multitudinaria manifestación de este pasado viernes ante la casa consistorial de Lugo en la que se expresó el rechazo al "transfuguismo" y se denunció lo que consideran un "atropello democrático" ante el inminente cambio de gobierno.

Besteiro ha destacado que a la manifestación llegaron miles de personas de dentro y de fuera de Lugo "en defensa de la democracia" y para decir "alto y claro" al Partido Popular que esa operación "indigna, inmoral" de moción de censura "no va a tener éxito".

En este contexto, ha señalado que también fue un día en el que recordaron a los tres compañeros socialistas fallecidos en el mandato: la alcaldesa Paula Alvarellos y los concejales Pablo Permuy y Olga López.

Tras 27 anos de gobierno socialista en Lugo, el PP buscará recuperar la Alcaldía en un pleno extraordinario convocado para el próximo 7 de mayo. De salir adelante la moción, la portavoz popular Elena Candia accederá al bastón de mando.