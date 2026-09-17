Besteiro cree que Rueda "estaba al tanto" de la sanción a la bodega de la familia del conselleiro de Empreo "y no actuó"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gomez Besteiro, ante la Escola de Arte Superior de Deseño Mestre Mateo - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha considerado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "estaba al tanto" de la sanción a la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, por tener a dos trabajadores sin papeles en la vendimia del año pasado y ha sostenido que si el responsable de Emprego no comparece en el Parlamento para dar explicaciones es "porque tiene algo que ocultar".

Tras participar en un acto en Santiago de Compostela y en declaraciones a los medios, el jefe de filas del PSdeG ha criticado que Rueda no se pronuncie de esta cuestión de la que "debería tener conocimiento". "Creo que Rueda estaba al tanto de estas cuestiones y no actuó", ha censurado.

Besteiro ha subrayado que el conselleiro debe comparecer en sede parlamentaria y diga "cuánto sabe y desde cuándo de esa situación irregular". "Y después de la comparecencia analizaremos para exigir las responsabilidades, no excluimos ninguna", ha afirmado.

El dirigente socialista ha incidido en que José González "es el responsable de mantener firme esa legalidad vigente" y ha sostenido que "quien se niega" a comparecer "es porque tiene algo que ocultar". "Quien no tiene nada que ocultar, no tiene inconveniente en acudir a sede parlamentaria", ha manifestado.

Por último, ha sostenido que "hay una relación evidente, más allá de los papeles legales que relaciones a uno directamente con una empresa, aquí hay una relación clara". "Y ocupando el puesto que ocupa, debe de dar explicaciones", ha insistido.