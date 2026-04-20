Besteiro critica que Rueda "abraza el discurso de la ultraderecha" con la inmigración

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, critica que el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, "abraza el discurso de la ultraderecha" en relación con la regularización de inmigrantes, un proceso que cree que será "bueno" para Galicia.

En rueda de prensa coincidiendo con el inicio de la tramitación presencial, Besteiro ha destacado que "casi 10.000 personas que ya viven y trabajan aquí" son potenciales beneficiarios.

"El PP respondió a este decreto como hace habitualmente, bloqueando", ha censurado, en relación a "cinco comunidades que anunciaron recursos" y la postura de la Xunta de "ni sí, ni no", por lo que "no lo descarta".

A renglón seguido, ha recriminado al Gobierno gallego que "plantó" la conferencia sectorial la semana pasada, "y recurrió 15 traslados de menores". "Son dos asuntos diferentes, pero una misma actitud", ha destacado.

Así, ha ahondado en que "amenazar" y "criminalizar por el simple hecho de no haber nacido aquí" es un "discurso propio de la ultraderecha que Rueda asume sin rubor".

"DE JUSTICIA"

"Los socialistas defendemos la regularización, que es de justicia y Galicia necesita", ha insistido, en relación al hecho de que sea la comunidad "más envejecida" en la que el "rural se vacía".

"Van a pasar de trabajar en negro a cotizar. Son pensiones, cotización en ayuntamientos que se están quedando sin nadie. Va a ser bueno para Galicia", ha reiterado.

Asimismo, ha recordado que van seis procesos de este tipo en España desde 1986, con "gobiernos de todo signo", para ironizar con que "antes parece ser que eran buenas y ahora malas". La "alternativa" de Rueda, ha agregado, no la conoce, pero le reprocha no hacer "más que poner pegas" y abrazar "el discurso de la ultraderecha" de "criminalizar" a la inmigración.