Besteiro denuncia el "servilismo obsceno" de Rueda y reclama que "defienda Galicia" y acepte la condonación de la deuda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado el "servilismo obsceno" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Partido Popular, y reclama que "defienda realmente los intereses de Galicia" y acepte la condonación de la deuda.

La Xunta ha mostrado su negativa a esta medida que permitiría que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. En el caso de Galicia, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.010 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de la Comunidad en un 33% respecto al cierre registrado en 2023.

En este contexto, Besteiro ha defendido esta medida "histórica" que situaría a Galicia en "mejor posición en los mercados" y permitiría invertir ese dinero en la "mejora de los servicios públicos", como es la sanidad, o el bienestar social. Por ello, ha subrayado que es "poco comprensible que no consideren que es una medida positiva".

"Si a una familia le quitan un tercio de su hipoteca, del piso que está pagando, y le perdonan un tercio de su deuda y los intereses correspondientes, ¿no lo aceptaría?", se ha autopreguntado.

Además, ha desmentido que la condonación beneficie a Cataluña, asegurando que "siete de cada 10 euros van dirigidos a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

"FALTA ABSOLUTA DE COORDINACIÓN"

Durante su intervención, Besteiro también se ha referido a la gestión de los incendios de la Xunta, que ha destacado por "la falta absoluta de coordinación". "Aquí en Galicia había camiones parados y recursos sin usar. Por ejemplo, las motobombas o la entrega de un servicio a grupos de emergencias supramunicipales que ni siquiera existían", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado la "falta de información" sobre la realidad de las maquinarias y de los servicios, "no solamente de los recursos humanos, sino de los recursos materiales, para ponerlos en marcha en materia de distribución de incendios". De esta forma, el resultado ha sido un "servicio esencial absolutamente infrautilizado".

"El Gobierno de Rueda improvisa, malgasta recursos, y deja a Galicia sin defensa ante la peor ola de incendios de este siglo. Veremos cómo se explica todo esto en la próxima sesión plenaria", ha concluido.