Besteiro dice que el PSdeG trabaja para que Lugo "mantenga la estabilidad" tras la marcha del partido de una edil

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que su formación trabaja para que el Ayuntamiento de Lugo "mantenga la estabilidad institucional" después de que en la jornada del jueves la edil María Reigosa, que pidió recientemente la baja del PSOE, apoyase en el pleno municipal una iniciativa del Partido Popular.

Preguntado al respecto, el jefe de filas del PSdeG ha rechazado "especular" sobre si esta concejala podría apoyar una moción de censura del Partido Popular. "No voy a especular con posibles posiciones políticas del PP, aunque en algunos sitios nos tenga acostumbrado", ha indicado.

Dicho esto y ante el próximo debate de las cuentas municipales, Besteiro ha asegurado que la propia concejala manifestó su intención de "votar favorablemente" a los presupuestos. "Por lo tanto, a día de hoy, no tengo ninguna información contraria", ha señalado para incidir en que "cada persona es responsable de sus propios actos".

Besteiro ha subrayado que su formación trabaja para que Lugo "mantenga esta estabilidad institucional" y un gobierno "centrado en los problemas de los vecinos" y ha recordado que en los grupos municipales puede haber personas independientes.

CONCEJALES DE MONFORTE

Además, preguntado por la decisión de los concejales socialistas de Monforte de continuar apoyando al alcalde, José Tomé, tras su salida de las siglas socialistas a raíz de la denuncia presentada contra él por supuesto acoso sexual a través del canal interno del PSOE, Besteiro

ha recordado las medidas adoptadas al respecto y ha apostado por esperar a que se resuelva el expediente para decidir sobre el apoyo del resto de ediles.

En este sentido, Besteiro ha explicado que el expediente abierto por la dirección federal del PSOE contra el regidor monfortino continúa y que se debe esperar a su resolución para ver si puede haber "otro tipo de efectos colaterales".

"A día de hoy lo lógico y lo responsable es esperar a la resolución de ese expediente para amplificar las consecuencias a otras personas más allá de la propia de José Tomé", ha incidido.