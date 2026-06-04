Besteiro emplaza a Rueda a aplicar el cribado de cáncer de mama a los 45 años tras la aprobación del Gobierno de España

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita las instalaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra - PSDEG

PONTEVEDRA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este jueves a la Xunta de Galicia que anticipe la ampliación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama para incluir a las mujeres de entre 45 y 49 años, una medida recientemente aprobada por la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud.

Durante una visita a las instalaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, Besteiro ha valorado positivamente la modificación del programa estatal de detección precoz del cáncer de mama, aprobada el pasado 20 de mayo, que amplía la población destinataria de las mamografías periódicas desde el actual rango de 50 a 69 años hasta las mujeres de entre 45 y 74 años.

La nueva propuesta mantiene la realización de una mamografía cada dos años para todo el rango de edad incluido en el programa. Su implantación será progresiva, de modo que las comunidades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la ampliación y de hasta seis años para alcanzar una cobertura cercana al 100% entre los nuevos grupos de edad.

Ante este calendario, el líder de los socialistas gallegos ha instado al Gobierno autonómico a adelantar su aplicación en Galicia.

Según ha explicado Besteiro, la medida podría beneficiar a unas 116.000 mujeres gallegas de 45 a 49 años. "El cribado es eficaz, salva vidas y adelantarlo a los 45 años es una medida positiva que vamos a pedir", ha dicho el jefe de filas del PSdeG, que ha subrayado que la experiencia acumulada demuestra la efectividad de estos programas de detección precoz. "Es un éxito como sociedad que estemos venciendo un cáncer que durante mucho tiempo significaba la muerte", ha añadido.

PROTESTAS EN LA SANIDAD

Durante su comparecencia, Besteiro se ha referido a las movilizaciones convocadas este jueves en toda Galicia por la Plataforma SOS Sanidade Pública para denunciar la situación de las listas de espera en el sistema sanitario gallego.

El dirigente socialista ha asegurado que las protestas reflejan una realidad que su partido viene denunciando desde hace tiempo y ha acusado a la Xunta de carecer de una planificación adecuada en materia sanitaria.

"Estamos observando una falta de planificación y de capacidad para anticiparse a problemas reales como las listas de espera", ha afirmado.

Asimismo, ha vinculado esta situación con las dificultades existentes en la gestión de las bajas laborales y con los retrasos en la realización de pruebas diagnósticas. En este sentido, ha defendido la necesidad de incrementar la inversión en sanidad pública, especialmente en atención primaria y asistencia hospitalaria. "Lo que hay que hacer es planificar y, sobre todo, dotar de más recursos al sistema", ha sostenido.

Besteiro ha recordado, además que el Estado ha transferido en los últimos años importantes recursos adicionales a las comunidades autónomas para reforzar los servicios públicos, incluida la sanidad. A su juicio, esos fondos no se están traduciendo en una mejora de la atención sanitaria en Galicia, una situación que, según ha afirmado, contribuye al mantenimiento de largas listas de espera.