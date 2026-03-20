Besteiro ensalza el escudo social "sin precedentes" del Gobierno frente a la guerra y acusa al PP: "No está a la altura"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, atiende a los medios de comunicación en Lugo. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado el escudo social "sin precedentes" avanzado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para frenar el impacto de la guerra en Oriente Medio y ha criticado al PP por "no estar a la altura".

El líder de los socialistas gallegos ha puesto el foco en las medidas con impacto más inmediato, especialmente en la reducción de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes, así como la bajada de impuestos y ayudas específicas para sectores como el transporte, el campo o la pesca.

"Hablamos de decisiones que se van a notar desde mañana en el bolsillo de las familias, de los trabajadores y de las empresas. Eso es gobernar con responsabilidad", ha proclamado.

Para Besteiro, este plan beneficia a millones de hogares y empresas con medidas que abarcan desde la fiscalidad energética hasta la protección de los consumidores más vulnerables.

Entre ellas, ha destacado la rebaja de impuestos en la electricidad hasta en un 60%, la reducción del IVA del gas al 10%, la congelación del precio del butano y del propano o la extensión de los bonos sociales, junto con la prohibición de cortar suministros básicos.

"Estamos ante una respuesta completa y coordinada, destinada a contener precios, proteger a la ciudadanía y dar estabilidad a la economía en un momento de incertidumbre internacional", ha explicado.

EL PP "LLEGA TARDE"

Frente a estas acciones, Besteiro ha cargado contra el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, que, en su opinión, "vuelve a llegar tarde".

"Mientras hay decisiones encima de la mesa para bajar carburantes, reducir impuestos y proteger a las familias, él se limita a criticar sin aportar ni una sola propuesta propia", ha criticado.

En su opinión, el discurso del PP sobre la "falta de diálogo" no es más que una excusa para "tapar su ausencia total de iniciativa". Y es que, para el responsable socialista, los populares gallegos "llevan 16 años gobernando Galicia y, en un momento clave como este, no tienen ni una medida que ofrecer".

"INCOHERENCIA POLÍTICA"

En esta línea, Gómez Besteiro ha subrayado que "no es coherente" que el PP "justifique o aplauda decisiones internacionales muy cuestionables que tienen consecuencias directas en los precios de la energía", y a su vez, "venir después a exigir medidas para paliar esos efectos".

"En un momento complejo, hay quien toma decisiones para proteger a la mayoría social y hay quien sigue instalado en la crítica permanente. Y esa es hoy la diferencia entre el Gobierno socialista y el Partido Popular", ha zanjado.