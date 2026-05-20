Besteiro estrena el horario Alvia Lugo-Madrid y pide a la Xunta conectar A Gudiña con el resto de Galicia por carretera

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en A Guidiña con cargos socialistas tras estrenar el nuevo horario del Alvia que une Lugo y Madrid - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha estrenado nuevo horario del Alvia que une Lugo y Madrid y ha reclamado a la Xunta que conecte la estación de A Gudiña con el resto de la Galicia interior por carretera.

Besteiro ha viajado acompañado por el exalcalde de Lugo Miguel Fernández y la concejala Ana Fernández, con salida de la capital lucense a las 5,18 horas y paradas en Sarria, Monforte y Ourense antes de llegar a la estación de A Gudiña-Porta de Galicia.

Allí, tal y como ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro se ha reunido con el alcalde de A Guidiña, Néstor Ogando; el secretario provincial de Ourense, Álvaro Vila, la diputada Carmen R. Dacosta y outros cargos socialistas para valorar la puesta en marcha de una conexión que ha asegurado que representa "un día especial para la comunicación por ferrocarril con la capital de España".

"Cumplimos con los que nos comprometemos", ha señalado el socialista, que ha enmarcado la nueva frecuencia en la promesa que el PSdeG trasladó al Ministerio para recuperar una conexión perdida y responder a la demanda de Lugo, Sarria, Monforte y A Gudiña de contar con un tren a Madrid a primera hora de la mañana.

Besteiro ha explicado que el nuevo Alvia permite salir de Lugo a las 5,18 horas y llegar a Madrid antes de las 10,30 horas, "con el tiempo suficiente para hacer cualquier gestión y volver en el mismo día".

La nueva frecuencia eleva a cuatro el número de trenes diarios con destino a la capital con parada en la estación de A Guidiña-Porta de Galicia, entre servicios Alvia y Avlo de alta velocidad, con un abanico de salidas que va desde las 7,45 horas hasta pasadas las 17,00 horas.

Además, el jefe de filas del PSdeG ha asegurado que los billetes tienen "precios muy competitivos que demuestran la apuesta del Gobierno por la movilidad ferroviaria de Galicia" y ha puesto en valor la "inversión sostenida" del Ejecutivo de Sánchez en las conexiones ferroviarias gallegas, con más de 650 millones destinados en los últimos años a la línea entre Lugo y Ourense.

El secretario xeral del PSdeG ha recordado, además, el contraste con los tiempos del PP en la Moncloa, cuando los trenes "tardaban seis horas y media en cubrir el trayecto entre Lugo y Madrid". "Recuperamos una frecuencia que estaba perdida y lo hicimos porque era a lo que nos habíamos comprometido los socialistas", ha insistido.

Tras valorar el viaje, Besteiro se ha dirigido a la Xunta para reclamar que asuma su parte en la movilidad de la zona y mejore el transporte por carretera: "De nada sirve que nos volquemos en mejorar los trayectos de cara a Madrid si, al llegar a la estación, no tenemos un autobús que permita conectar con toda la comarca y con toda la Galicia interior", ha advertido.

El líder socialista ha señalado que A Gudiña-Porta de Galicia está llamada a ser la estación de referencia no solo para amplias zonas de Ourense y Lugo, sino también para puntos del norte de Portugal, y ha pedido que la red de autobuses acompañe esa función. "Nosotros cumplimos, ahora le toca a la Xunta hacer su parte", ha manifestado.

De este modo, Besteiro no ha estado presente este miércoles en el debate de la sesión de control del pleno del Parlamento, en el que este miércoles no intervenía por ser el turno del diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

"REIVINDICACIÓN MUY NECESARIA"

Por su parte, el exalcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha valorado la puesta en marcha del servicio como "una reivindicación muy necesaria" para la ciudad y la provincia y ha interpretado el estreno como una "prueba" de como funcionan los socialistas, de como tienen "palabra".

También ha respondido a las críticas del PP. "Nos dijeron que no íbamos a conseguirlo y, trabajando con discreción tanto con el Ministerio como con Renfe, lo logramos", ha dicho. Además, ha avanzado que la mejora no termina "aquí", en alusión a la próxima puesta en funcionamiento de la estación intermodal de Lugo.

En esta línea, el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, se ha mostrado "sumamente orgulloso" de haber conseguido nuevas frecuencias. "Luchamos muchísimo, hubo que ir a Madrid, hubo que estar con dirigentes en Ourense, y en todo momento fuimos bien recibidos. Se comprometieron a recuperar las frecuencias y aquí estamos", ha manifestado.

Ogando ha recordado que hasta ahora el tren salía de A Gudiña a las 8,30 horas y llegaba a Madrid sobre las 11,00 horas, mientras que la nueva configuración adelanta la salida a las 7,44 horas y lleva a la capital ya en hora útil para realizar gestiones. Además, ha señalado que a la media hora, a las 8,30 horas, sale otra frecuencia con destino a Ourense, Lugo y el resto del interior.

Tras ello, el regidor se ha sumado a la reivindicación del transporte por carretera. "Solo nos queda que los enlaces por autobús sean acordes con las paradas del tren", ha concluido.