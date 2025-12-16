Besteiro (PSdeG) exige al alcalde de Barbadás dejar el ayuntamiento y la diputación de Orense por acoso

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega, a 12 de diciembre de 2025, en Santiago de- Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este martes a Xosé Valcárcel Doval que deje sus actas como alcalde de Barbadás y diputado provincial en la Diputación de Orense por una denuncia de acoso laboral. Además, el partido lo suspenderá de militancia.

Barbadás es un municipio dentro del área de influencia de la capital orensana, cuya población supera los 11.000 habitantes.

Así lo ha trasladado este martes en rueda de prensa el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha informado de que en la tarde del lunes el Partido Socialista recibió una denuncia por supuesto acoso laboral contra el regidor de Barbadás en represalia por haber denunciado una situación previa de acoso sexual por parte de un exedil.

Además, ha explicado que el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona denunciante, que confirmó también la denuncia a través de un documento. Tras ello, la formación activó "el protocolo socialista antiacoso".

Según ha dicho Besteiro, el PSOE provincial, como órgano inmediatamente superior al afectado, se reunirá este mismo martes para recabar el testimonio de las personas implicadas y depurar las responsabilidades "hasta llegar al final", como se "hizo en Lugo".

"Somos un partido donde el acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia", ha subrayado Besteiro.