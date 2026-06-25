Besteiro: "Feijóo y Rueda pasarán a la historia por su traición a Galicia al votar contra la ley de traspaso de la AP-9"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de consumar la "mayor traición a Galicia" de la historia reciente al votar en contra de la ley de transferencia de la titularidad y de la gestión de la AP-9 en el pleno del Congreso.

En concreto, el pleno de la Cámara baja ha aprobado este jueves la norma, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra. Si bien el origen de la ley surge en el Parlamento de Galicia, la polémica reside en que Xunta y el PP se quejan de que el texto pactado por PSOE, Sumar y BNG no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada de la Cámara autonómica, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas.

En un comunicado difundido a los medios, Besteiro ha sostenido que la misma formación que privatizó la autopista, que bloqueó durante años su traspaso cuando gobernaba en Madrid, ha quedado este jueves una vez más sola, junto a Vox, para darle la espalda a la ciudadanía gallega.

"Feijóo y Rueda pasarán a la historia por esta traición a Galicia. No hay mayor cinismo en la política gallega. El PP privatizó la AP-9 en el año 2003, prorrogó la concesión en el 200, bloqueó durante años su transferencia cuando tenía dos gallegos al frente del Gobierno y del Congreso --Rajoy y Ana Pastor-- y ahora, cuando casi todo el Parlamento acuerda avanzar, vota en contra", ha censurado.

El jefe de filas del PSdeG, que ha recordado que Feijóo era conselleiro "cuando hicieron todo ese daño y no dijo ni mu", ha asegurado que ahora hace los mismo desde Madrid y Rueda desde Galicia y los ha emplazado a dejar de poner trabas a la tramitación legislativa del traspaso.

Besteiro ha insistido en que se llega a un día histórico como el de hoy porque "hay un Gobierno socialista en España, que es el que está haciendo posible el traspaso de la AP-9 y dando pasos decididos hacia su gratuidad".

"Fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien desbloqueó la ley e implantó bonificaciones de hasta el 75% en las tarifas de la AP-9", ha recordado para asegurar que si hoy los gallegos siguen "pagando peajes abusivos es por culpa de las decisiones del PP".

Besteiro ha destacado que cuando el PSOE llegó al gobierno, propuso soluciones, mientras que ha acusado a los populares de "ponerse siempre en los problemas, en la marrullería y en el barro, diciendo una cosa en Galicia y haciendo la contraria en Madrid", ha criticado.

El secretario xeral ha felicitado a la diputada Patricia Otero y al conjunto de los grupos que hicieron posible este paso que ha calificado de "histórico". "Hoy es un buen día para Galicia. Un día que el PP eligió no festejar porque lleva décadas formando parte del problema", ha concluido.