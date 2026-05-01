Besteiro sobre los incidentes del pleno de Lugo: "Quieren entrar por la puerta de atrás y tuvieron que salir por detrás"

Varios vecinos interrumpen el último pleno ordinario en Lugo antes de la moción de censura el próximo 7 de mayo, en el Ayuntamiento de Lugo, a 30 de abril de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

A CORUÑA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha referido este viernes a los incidentes vividos en las últimas horas en el pleno de Lugo, donde un grupo de vecinos increpó a los ediles del PP y a la concejal tránsfuga, María Reigosa (a la que llegaron a lanzar monedas), y ha calificado esos momentos de tensión como una reacción "espontánea" de los lucenses en rechazo de la moción de censura.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación conjunta de UGT y CC.OO. por el Primero de Mayo en A Coruña, Besteiro ha constatado que, "curiosamente, los que pretenden entrar por la puerta de atrás, ayer tuvieron que salir por la puerta de atrás del Ayuntamiento". "Esa imagen lo dice todo", ha sentenciado.

El líder de los socialistas gallegos ha insistido en que las protestas de este jueves en el pleno reflejan "la situación que se está viviendo en Lugo". "Una ciudadanía que, espontáneamente, rechaza esa moción de censura del PP y de una tránsfuga, dispuestos a cambiar lo que la voluntad de los ciudadanos decidió en su día y decidirán dentro de un año", ha proclamado.