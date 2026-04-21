Besteiro insta a Rueda a elegir "inmoralidad o decencia" en Lugo y este replica: "Empezó usted la inestabilidad"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pregunta al presidente de la Xunta en la sesión de control en el Parlamento. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a elegir entre "inmoralidad o decencia" en el Ayuntamiento de Lugo, donde los populares deciden si presentan una moción de censura contra el alcalde del PSOE, a lo que el titular del Gobierno ha respondido que "la inestabilidad" la empezó el líder socialista al llevar como número 2 en las listas de las elecciones autonómicas a la regidora Lara Méndez.

Durante la sesión de control al presidente celebrada este martes en la Cámara gallega, Besteiro ha empleado su pregunta --sobre políticas económicas-- para instar a Rueda a contestar "qué modelo ético de gobierno defiende".

"Hoy la ética no forma parte de su forma de gobernar. Aprovechar el fallecimiento de tres ediles en menos de un año para acceder a la alcaldía, ¿le parece un comportamiento ético?", ha espetado.

Así, ha asegurado que al PP "no le salen las cuentas en Lugo", donde gobiernan, ha añadido, "buenos gestores y buenas personas desde la decencia".

"Qué ética hay en un político que mira a una familia de luto y dice: esta es mi oportunidad", ha insistido el líder socialista, en referencia al fallecimiento en la capital lucense de tres miembros del grupo municipal.

Por todo ello, ha pedido al también presidente del PPdeG que elija entre "la moralidad de avalar" una moción de censura o "la decencia de desautorizarla". "Inmoralidad o decencia, usted elige", ha concluido Besteiro.

"LA INESTABILIDAD LA EMPEZÓ USTED"

En su respuesta, Alfonso Rueda ha culpado a Besteiro de iniciar "la inestabilidad en Lugo" al incluir en su lista para las autonómicas a Lara Méndez, alcaldesa de la capital lucense en esos momentos.

Así, el presidente de la Xunta ha reprochado al portavoz socialista que "las desgraciadas muertes que se produjeron después no pueden servir" para apelar a que "el alcalde es buena persona", al tiempo que ha recordado la moción que el PSOE impulsó en Noia con la que arrebató la alcaldía al PP el verano pasado. "Si lo hacen en Noia, como lo hace un socialista, está bien; si lo hacemos en Lugo, como no somos socialistas hay que decir todos los disparates que está diciendo", ha criticado.

En este contexto, ha apremiado a Besteiro a "aprender las reglas del juego democrático" para, a renglón seguido, apuntar a que el PP se quedó "a muy pocos votos de la mayoría" y "tiene todo el derecho a intentar enderezar la ciudad".

"JET LAG ANTICIPADO"

En su turno de réplica, Besteiro ha achacado la respuesta de Rueda al "jet lag anticipado", en referencia al viaje a China que el presidente de la Xunta realizará esta semana, por llamar "juego democrático" a la moción de censura.

"Con un ayuntamiento con los presupuestos aprobados, usted que fue adalid de la preocupación de la estabilidad por tener presupuestos, ahora resulta que eso es un Ayuntamiento que está inestable", ha afirmado el portavoz del PSdeG.

En este punto, ha vuelto a insistir en si es "ético" que el PP de Lugo "se aproveche de la muerte de tres concejales para lograr la Alcaldía". "Por eso habla de juego democrático, porque para ustedes esto es un juego en el que no hay límites", ha lamentado.

"USTEDES LA METIERON EN LA LISTA"

En la contrarréplica, el presidente de la Xunta ha reprochado a Besteiro que señale al fallecimiento de los ediles lucenses, subrayando que eso propició la entrada de la ahora edil no adscrita, María Reigosa, una persona, ha añadido, que el PSOE "metió en su lista". "¿Cuando la metieron se sabía que no podía entrar? ¿No se da cuenta de lo absurdo que es, señor Besteiro?", ha remarcado.

También ha hecho referencia al argumento del portavoz del PSdeG respecto a la aprobación de presupuestos como "sinónimo de estabilidad". "Como lo escuche Sánchez, la tiene clara", ha ironizado.

Además, Alfonso Rueda ha recordado que el PSOE sigue gobernando la Diputación de Lugo a través de un "birlibirloque" con el apoyo de José Tomé, por lo que ha reprochado a Besteiro que "hable de ética".

"Me lo ponte tan fácil, que tenga el morro de hablar de ética refiriéndose a Lugo y teniendo como tienen la Diputación, es increíble y los delata perfectamente", ha zanjado.