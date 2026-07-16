Besteiro juzga el "equilibrio lingüístico" en educación del Pacto pola Lingua y critica que se hizo "sin consenso"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra el "equilibrio lingüístico" recogido en materia educativa por la propuesta de la Xunta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. "Los esfuerzos tienen que ir dirigidos a superar con más potenciación la utilización de nuestro idioma", ha reclamado.

En declaraciones ofrecidas en un acto en Vilalba (Lugo), ha opinado que el plan nace "cojo" y que su éxito irá "parejo" a "cómo nace". En este sentido, considera que "el primer fallo" es que "no haya sido consensuado". "Para que un plan tenga éxito, necesita ser consensuado y este no lo ha sido", ha valorado.

Uno de los ejemplos que, a su modo de ver, "desvirtúa" el documento es el apartado educativo, que ata al principio del "reparto equilibrado" los posibles acuerdos acerca de la impartición de las materias en lengua gallega. Este aspecto está actualmente legislado por el decreto del plurilingüismo, que circunscribe las asignaturas de ciencias al castellano.

"Partiendo de que el gallego es una lengua minorizada, no puedes pretender tender a equilibrar", ha criticado Besteiro, que ha pedido "a superar" el uso de la lengua gallega.

"ENUNCIADOS DEMOLEDORES" EN EDUCACIÓN

A través de otra nota remitida a los medios, la diputada socialista Silvia Longueira también ha llamado la atención sobre este apartado, donde cree que hay "enunciados tan demoledores" como el que llama a "promover una presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales en la educación infantil".

De igual modo, se ha referido a otras medidas como "la incorporación del gallego a las actividades socialización en el ámbito educativo", que, aunque "debería ser importante", se aborda con "el 'equilibrio' que no responde a la realidad" --en sus palabras--. También ha lamentado que el documento "deja al azar" otras cuestiones "aún más relevantes".