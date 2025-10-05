Besteiro lamenta la muerte de Fernández Vara, una persona "honesta, comprometida y profundamente humana"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado la muerte del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como una persona "honesta, comprometida y profundamente humana", que hizo de la política una "verdadera vocación de servicio a los demás".

"Su ejemplo y su bondad quedarán siempre con nosotros", ha recogido en su mensaje el líder de los socialistas gallego, publicado en el perfil oficial de la red social 'X'.

Besteiro ha expresado todo su cariño a la familia de Fernández Vara y a todos los compañeros de Extremadura.