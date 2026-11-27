El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, en el mitin de cierre de campaña del partido. Lugo. - PSDEG

LUGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a llenar las urnas de votos socialistas el próximo domingo, 29 de noviembre, para lograr una "movilización histórica" que permita al PSOE arrebatar al PP sus últimos diputados en Lugo y Ourense y conseguir así el segundo escaño en ambas provincias.

"Estamos a 'un chisco*'", ha asegurado durante el mitin de cierre de campaña celebrado este viernes en Lugo, donde ha afirmado que el objetivo está al alcance y ha advertido de que "ese diputado vale doble".

"Vamos a ganar las elecciones el próximo domingo", ha proclamado Besteiro, que ha pedido concentrar el voto progresista en el PSOE para evitar que la división beneficie a la derecha. En este sentido, ha advertido de que cada papeleta que no se dirija a los socialistas puede convertirse en un voto "regalado" a Feijóo y a Abascal.

El líder del PSdeG ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el dirigente de Vox, Santiago Abascal, a quienes ha calificado de "machistas, xenófobos y mentirosos". En relación con el machismo, ha reprochado a ambos que no hayan condenado la violencia contra las mujeres y ha recordado que cinco mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas durante esta campaña, mientras que la cifra total desde que existen registros oficiales asciende a 1.391.

También les ha acusado de mantener un discurso xenófobo contra la inmigración legal, mientras que, según ha señalado, no cuestionan el trabajo de personas extranjeras en situación irregular. Asimismo, ha puesto en duda la promesa de Feijóo de construir un millón de viviendas con 500.000 trabajadores y ha ironizado sobre el ritmo necesario para cumplirla: 685 viviendas al día y 29 cada hora.

Besteiro ha defendido que la derecha concibe los servicios públicos como un negocio y ha asegurado que, cuando habla de sanidad pública, está pensando en la privada y en "hacer caja". Ha extendido esta crítica a la educación, las pensiones, la dependencia y la vivienda. "Y después dicen que somos la mafia. La mafia son ellos", ha replicado.

En clave electoral, ha insistido en que los últimos escaños de Lugo y Ourense pueden cambiar de manos y ha pedido a los votantes progresistas de otras candidaturas que decidan su voto "con cabeza".

En A Coruña, ha añadido, la disputa por el último diputado se produce con Vox. También ha reclamado que se tenga en cuenta a los más de 100.000 nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que, según ha denunciado, no podrán votar en estos comicios.

El secretario xeral socialista ha cerrado su intervención con una referencia a las elecciones generales de 2023 y ha asegurado que Feijóo no será presidente esta vez "porque no queremos". Además, ha augurado que el actual alcalde de Lugo, Miguel Fernández, continuará al frente del Ayuntamiento tras las elecciones municipales de mayo.

EL PSOE APELA A LA MOVILIZACIÓN EN LUGO

El mitin, seguido por más de 800 personas, ha comenzado con la intervención del exalcalde y candidato socialista a la Alcaldía de Lugo, Miguel Fernández, quien ha advertido de que Galicia no puede permitirse el regreso a "aquellos tiempos del miedo y del ordeno y mando". Ha defendido la necesidad de proteger las pensiones, la dependencia y las oportunidades de los jóvenes, y ha pedido una movilización que permita llenar las urnas de votos socialistas.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, Carmela López, ha reivindicado los derechos conquistados y ha llamado a blindarlos frente a posibles retrocesos. Con un tono crítico hacia el PP, ha respondido a los insultos y bulos con la expresión 'A otro perro con ese hueso' y ha animado a los asistentes: "Hay partido, Lugo! Hay partido!".

El senador y candidato a la Cámara Alta César Mogo ha advertido de que la abstención y la división del voto de izquierdas son dos factores que pueden favorecer a la derecha. Ha defendido que el objetivo socialista en Lugo es lograr dos diputados en el Congreso, Patricia Otero y Jorge Bustos, y ha resumido la campaña con la frase: "Ellos tienen el patrimonio. Nosotros tenemos a la gente".

La candidata al Congreso por Lugo, Patricia Otero, ha cerrado el acto con críticas a la presidenta del PP provincial, Elena Candia, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a Feijóo, a quienes ha acusado de intentar obstaculizar la celebración del mitin. Ha atribuido estas actuaciones al "nerviosismo" de los populares y ha recordado la asistencia al acto celebrado por Pedro Sánchez en Santiago de Compostela.

Otero ha pedido finalmente el voto para el PSOE el próximo domingo para "ganar, gobernar y permitir que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", mientras que Feijóo y Abascal "se marchen a su casa".