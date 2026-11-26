OURENSE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este jueves en Verín la Galicia interior y ha pedido a la provincia de Ourense que se movilice "hasta el último voto" para conseguir el segundo diputado socialista, un objetivo que ha situado a menos de 400 votos.

En el mitin, del que ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha situado las pensiones como una de las claves de estas elecciones en la provincia y ha acusado a la Xunta de dejar sin respuestas la emergencia climática más de un año después de los incendios que arrasaron Ourense.

Los socialistas han advertido de que la recta final de la campaña es decisiva y han apelado a concentrar el voto en el PSOE como "única alternativa" con capacidad real para arrebatar representación al PP, frenar sus políticas y seguir avanzando de la mano de un gobierno socialista.

El mitin ha contado con la participación del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y de las candidatas y candidatos socialistas de Ourense a las Cortes Generales, Marina Vaz Quintillán, Brian Diz González, Carmen Rodríguez Dacosta y María Fernández Ojea.

Durante el acto, la formación ha puesto en valor el trabajo de los gobiernos socialistas, ha contrapuesto sus inversiones y políticas sociales a los recortes del PP y ha reivindicado la necesidad de que Ourense cuente con una representación que defienda los intereses de la provincia.

Tras incidir de que cada voto cuenta y que cada ayuntamiento puede ser decisivo, el jefe de filas del PSdeG ha apelado a la memoria electoral de la provincia para pedir que nadie de nada por hecho en los últimos días de campaña. "Si hay una provincia que conoce mejor que nadie la necesidad de movilizar hasta el último voto, esa es Ourense".

Así, ha señalado que la noche electoral de las gallegas de 2024 dejó al PSdeG a solo 112 votos de un segundo escaño por esta provincia en el Parlamento de Galicia. "Ahora estamos a un paso de conseguir un segundo diputado en el Congreso y no podemos permitir que se nos escape otra vez por quedar en casa", ha afirmado.

El secretario xeral del PSdeG ha enmarcado la cita del 29 de noviembre en la defensa de la Galicia interior que, según ha denunciado, lleva años escuchando promesas mientras ve como se debilitan sus servicios públicos y como marcha la gente joven.

"Ourense y la Galicia interior no piden favores, piden que se les tenga en cuenta. Verín sabe bien lo que es eso, porque el paritorio volvió a abrir cuando los vecinos salieron a la calle y no se rindieron", ha dicho para asegurar que esa es la fuerza que el PSOE necesita el domingo. "Porque cada diputado socialista más por Ourense es una voz más en el Congreso para defender el rural, los servicios públicos y el futuro de nuestros ayuntamientos", ha señalado.

Besteiro, que ha situado la defensa de las pensiones como una de las claves de la campaña, ha marcado las diferencias entre un Gobierno socialista que "protege a las personas mayores" y "otro que las deja atrás". "Y eso en Ourense se nota más que en ningún lado", ha dicho.

Además, ha acusado a la Xunta de dejar sin respuestas la emergencia climática más de un año después de la "peor ola de incendios de la historia de Galicia", que tuvo en esta provincia su "epicentro" y en el fuego de Larouco, con casi 30.000 hectáreas, el mayor incendio registrado en la comunidad.

"Mientras Ourense aún se está recuperando, Rueda despacha el debate climático con aquello de 'mucha teoría y poca práctica' y el PP le da la espalda al pacto de Estado frente a la emergencia climática. Que se lo expliquen a quien vio arder su monte y llegar el fuego a la puerta de la casa. La emergencia climática no es una teoría, es lo que vivió esta provincia en el verano de 2025, y necesita prevención, planificación y un gobierno gallego que la tome en serio", ha afirmado.

CANDIDATOS

En el acto, la número uno de los socialistas al Congreso por la provincia, Carmen Rodríguez Dacosta ha denunciado el deterioro de la sanidad en la comarca y ha recordado el intento del expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cerrar el paritorio de Verín. Un hecho que ha contrapuesto con las inversiones del Gobierno de España en la BRIF de Laza y en la recuperación de las zonas afectadas por los incendios y la falta de prevención del PP.

Por su parte, la aspirante al Senado ha reivindicado la subida de las pensiones de los gobiernos socialistas frente al 0,25% de los años de Rajoy, mientras Marina Vaz Quintillán y Brian Diz González han apelado a movilizar ayuntamiento a ayuntamiento y a implicar a los jóvenes.