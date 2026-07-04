Besteiro pide aprender "del pasado" y "ser respetuosos" con los "señalados" en las "operaciones político-judiciales"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la reunión del Comité Nacional del PSdeG - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha recordado este sábado su pasado judicial para hacer un llamamiento a los militantes socialistas a "ser respetuosos" con los "señalados" y la "presunción de inocencia" ante lo que ha calificado de "operaciones político-judiciales".

El jefe de filas de los socialistas gallegos ha iniciado su discurso ante el Comité Nacional del PSdeG recordando que hace justo 11 años --el 3 de julio de 2015-- recogió el auto judicial que lo imputaba de varios delitos. Unas acusaciones que quedarían archivadas y la jueza que instruía la causa apartada por dilaciones indebidas.

Besteiro, ha asegurado que posteriormente "se supo que detrás de todo aquello había insinuaciones y las influencias del PP" como, según ha dicho, se ve ahora "a través de denuncias de personas interpuestas" pero con ellos "siempre detrás del operativo".

Tras asegurar que "pasaron ya 11 años", ha incidido en que se debe "ser respetuoso con los señalados y con la presunción de inocencia". "Creo que de aquello podemos aprender mucho y debemos aprender mucho", ha dicho para insistir en que se debe respetar la "presunción de inocencia con independencia de lo que pueda ocurrir y discurrir en un proceso judicial".

Dicho esto, ha sostenido que negar que lo que se está viviendo son "operaciones político-judiciales" sería una "ingenuidad" o "estar a otras cosas".

Besteiro ha defendido que la respuesta del PSOE ante la corrupción se resume en tres palabras: "contundencia, limpieza y disculpas". Por ello, ha sostenido que marcar las diferencias con el PP "no significa aplicar el tan denostado y tú más". "La obligación de los socialistas es presentar a los ciudadanos nuestro modelo frente a otro modelo", ha manifestado.

Así, ha defendido los avances logrados por el gobierno progresista para Galicia, con 11.614 millones de financiación autonómica este año, cifra récord y un 40% más de lo que aportaba el Estado en la etapa Rajoy; 4.000 millones del Plan de Recuperación; 1.000 millones del Perte industrial; un 73% más de plazas MIR desde 2018 y un 126% más en Atención Primaria.

También se ha puesto en valor "420 millones de ahorro en los peajes de la AP-9" y "más de 400 euros de subida en la pensión media gallega". "No lo veamos como una herencia. Son el aval y el pegamento que nos une a la mayoría social", ha indicado.