Besteiro pide una negociación que preserve empleo y actividad en la planta de Nestle en Pontecesures (Pontevedra)

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se reúne con el Comité de Empresa de la planta de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra) - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido una negociación que preserve el empleo y la actividad en la planta de Nestle en el municipio pontevedrés de Pontecesures.

El jefe de filas del PSdeG se ha reunido este miércoles en Pontecesures con una representación del Comité de Empresa y del cuadro personal de la planta de Nestlé, para conocer la situación creada por la apertura del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la multinacional, cuya mesa de negociación se constituye este miércoles.

Besteiro ha reclamado a la dirección de la compañía "transparencia e información clara" sobre cómo puede afectar el proceso a la planta cesureña al asegurar que a día de hoy no hay datos concretos sobre la posible afectación de este centro productivo.

"Estamos ante una planta de referencia mundial dentro del propio grupo Nestlé, que funciona desde 1939, que da empleo a casi 200 personas y que produce toda la leche condensada que la multinacional vende en Europa, Oriente Medio y el norte de África", ha señalado.

El líder de los socialistas gallegos ha defendido que "lo que está en juego no es solo un cuadro de personal, es el futuro industrial de una comarca entera" y ha advertido de que "cualquier reducción en la actividad de la fábrica tendría un impacto directo son solo sobre las familias de Pontecesures, sino también sobre Valga, Dodro y Padrón, y sobre el casi un centenar de ganaderías gallegas que cada día entregan leche a la planta.

Para Besteiro, es "incomprensible" que se plantee un ajuste de este tipo en un grupo que cerró 2025 con una facturación récord de 2.894 millones de euros en España.

"Hablamos de una empresa que gana dinero, que exporta más del 70% de lo que produce en esta planta a más de 50 países y que crece. Por eso pedimos que la negociación que empieza hoy sea real, que se exploren todas las alternativas posibles y que se reduzca al mínimo absoluto cualquiera afectación sobre el empleo, aquí y en el resto de centros", ha señalado.

El dirigente socialista, que ha estado acompañado por el diputado Aitor Bouza y el teniente de alcalde de Pontecesures, Roque Araujo, le trasladó al Comité de Empresa el "respaldo total" del PSdeG durante todo el proceso y se ha comprometido a poner encima de la mesa del Parlamento las iniciativas que sean necesarias para defender la planta.

"Defender a esta fábrica es defender la industria gallega, es defender al sector lácteo gallego y es defender el modelo de calidad en el rural. En eso vamos a estar y en eso vamos a seguir", ha concluido.

El PSdeG ha señalado que la planta de Pontecesures, en funcionamiento desde 1939, es la única que Nestlé tiene en Galicia y la segunda más antigua del grupo de España. Concentra desde 1983 toda la producción de leche condensada de la multinacional, con una producción de alrededor de 60.000 toneladas anuales que se exportan en más de un 70% a una cincuentena de países.

Emplea a casi 200 personas, case la mitad de mujeres, y se abastece de leche fresca recogida directamente en un centenar de ganaderías gallegas situadas en un radio de 50 a 60 kilómetros.