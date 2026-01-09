Besteiro pregunta a Rueda si defenderá los "587 millones más al año" para Galicia o "seguirá haciendo el juego a Feijóo"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha valorado de forma positiva la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada este viernes por el Gobierno de España, al considerar que "abre una oportunidad clara para Galicia después de más de una década con un modelo caducado que el PP se negó a actualizar".

Besteiro ha destacado que el nuevo modelo supondría 587 millones de euros más al año para Galicia respecto al sistema vigente, una mejora "muy relevante" que permitiría reforzar la sanidad pública, la educación y las políticas sociales. "Hablamos de más recursos porque, por fin, se reconoce mejor como es Galicia y lo que costa prestar servicios públicos en nuestro territorio", ha señalado.

En un comunicado, ha explicado que Galicia es una de las comunidades más beneficiadas por los nuevos criterios de población ajustada, ya que el modelo tiene en cuenta el envejecimiento, la dispersión territorial y la despoblación.

"Para el sistema de financiación, Galicia cuenta con casi 205.000 habitantes más de los que refleja el padrón, porque se reconoce que atender una población más envejecida y dispersa tiene un mayor coste", ha indicado para recordar, además, que la gallega es la "más beneficiada por la aplicación del criterio de dispersión.

Según Besteiro, lo que hace este modelo es "corregir una injusticia histórica con Galicia" y ha calificado la propuesta como "seria, trabajada y pensada para garantizar servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades".

En este contexto, el líder de los socialistas gallegos se ha preguntado cuál será la posición del presidente de la Xunta. "La gran incógnita es si Alfonso Rueda va a defender los intereses de Galicia o si va a volver a dejar pasar esta oportunidad para hacerle el juego a Feijóo y al PP estatal", ha sostenido para asegurar que "Galicia lleva años pagando las consecuencias de un sistema injusto mientras el PP bloquea cualquier avance".

El jefe de filas del PSdeG ha considerado que "Galicia no puede seguir siendo rehén de la estrategia política del PP". A su juicio, cuando hay sobre la mesa casi 600 millones de euros más cada año, "lo responsable es sentarse a negociar, mejorar el modelo y pelear por la Comunidad, "no instalarse en su no por disciplina de partido ni utilizar Galicia como moneda de cambio en la estrategia del PP en Madrid".

"El país necesita un presidente de la Xunta que piense en Galicia antes que en su partido", ha concluido Besteiro, que ha reclamado a Rueda que acuda al debate sobre la nueva financiación autonómica "con sentido de país, responsabilidad institucional y voluntad real de acuerdo".