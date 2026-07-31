Besteiro (PSdeG) celebra y se muestra satisfecho con la publicación en el BOE de la ley para el traspaso de la AP-9

Archivo - El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, posa para Europa Press, a 7 de mayo de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley que regula el traspaso de la AP-9 a Galicia. "Tal y como dijimos, garantiza que el Estado asumirá las posibles repercusiones de la privatización de Aznar", ha explicado.

En concreto, el BOE ha publicado este viernes la ley que regula el traspaso de la AP-9, que establece el marco general de la transferencia y que deberá concretarse en un acuerdo alcanzado entre la Administración General del Estado (AGE) y la Comunidad Autónoma de Galicia. El texto entrará en vigor a partir de este sábado, 1 de agosto.

Besteiro ha subrayado que el texto legal deja "perfectamente definido" que la Administración central se hará cargo de cualquier responsabilidad derivada del periodo en el que la infraestructura fue de titularidad estatal.

El líder de los socialistas gallegos ha remarcado que la Xunta "no tendrá que hacerse cargo de los costes" en caso de que la Unión Europea declare ilegal la prórroga de la concesión acordada por el Gobierno del PP.

Tras la entrada en vigor de la ley, el siguiente paso será que ambas administraciones eleven a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites de la transmisión.

Besteiro ha instado al Gobierno de Rueda a iniciar este proceso "ya" para que la transferencia sea efectiva "cuanto antes". Finalmente, el portavoz socialista ha reivindicado que este avance ha sido posible gracias a la negociación del Grupo Socialista en el Congreso, contraponiéndolo al "bloqueo" que, a su juicio, ejerció el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.