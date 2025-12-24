Besteiro reivindica la "escucha" en el PSdeG frente al PP del "ruido" que "promete y no llega"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado una formación socialista que "escucha" frente al PP del "ruido" y que "promete pero no llega". Lo ha hecho en su Mensaje de Navidad, con alusión a los incendios de este verano o las listas de espera en Sanidad.

"Escuchamos el monte arder como si nos quemara por dentro", ha dicho en un mensaje, difundido también por redes sociales, y en el que hace alusión, al "ruido de quien lleva años gobernando y no escucha, quien promete mucho y ya no llega", asevera sobre el PPdeG.

"Lo que nos ha sostenido es la gente, la que nunca falla", expone para incidir en que tras este 2025 "ahora toca mirar 2026 y hacerlo con cabeza, más corazón y más razón", asegura en un vídeo en que su madre le llama para que acuda a celebrar estas fiestas más allá del "compromiso" con Galicia.

La pieza audiovisual se construye a partir de sonidos, silencios e imágenes que remiten, exponen los socialistas, "a realidades en la vida diaria de la ciudadanía gallega.

"Las esperas en la sanidad, los problemas de acceso a la vivienda, la falta de refuerzos en la enseñanza, la preocupación de la gente joven por su futuro o los incendios que volvieron a golpear Galicia este verano, dejando una sensación de abandono e impotencia en muchas comarcas".

"Ahora toca mirar al 2026 con más cabeza, con más corazón y con la misma idea de siempre: escuchar, compartir, acompañar y gobernar", señala Besteiro en un mensaje que combina memoria y esperanza de futuro.