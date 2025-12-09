Besteiro reivindica el legado de Pablo Iglesias y exige al PP que deje instalar en Ferrol la placa destruida en 1936

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, y el secretario xeral de la Agrupación de Ferrol, Ángel Mato, en Madrid. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este martes en Madrid, con motivo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, el legado de la figura "más decisiva en la historia del movimiento obrero de este país".

Allí, el líder socialista, que ha participado en los actos organizados por el PSOE y a UGT, ha llamado a proteger la memoria democrática "ahora más que nunca", "cuando la extrema derecha y la derecha cómplice pretenden borrarla".

Besteiro ha participado en la ofrenda floral del partido y del sindicato en la tumba de su fundador, en el cementerio de la Almudena, y por la tarde en el acto conjunto de conmemoración, en el que han intervenido los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez, y de la UGT, Pepe Álvarez.

Tras la ceremonia, Besteiro le ha exigido al PP que deje de impedir la colocación de la réplica de la placa que Ferrol le dedicó a Pablo Iglesias tras su muerte, una pieza realizada por suscrición popular y que hasta 1936 se podía ver en la fachada del Ayuntamiento.

Tras el golpe, los sublevados la destruyeron, pero recientemente pudo ser recreada gracias a las aportaciones de la militancia socialista ferrolana.

En esta línea, también la lamentado la actitud del gobierno municipal del Partido Popular, "que se niega a facilitar un espacio público digno para la colocación del monumento, y la ha comparado con las políticas del Gobierno central, que está impulsando la declaración de Ferrol como lugar de memoria democrática por la larga historia de la ciudad en defensa de las libertades".