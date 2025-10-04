Besteiro reivindica las lenguas cooficiales como "herramienta de convivencia" en el pregón de San Froilán en Barcelona

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado, durante el pregón de las fiestas de San Froilán en Barcelona, las lenguas cooficiales como "herramientas de convivencia" y ha remarcado los "lazos inquebrantables" de Lugo y de toda Galicia con Cataluña, una referencia de "pluralidad, acogimiento y comprensión".

Besteiro ha reivindicado la iniciativa del PSOE para regularizar el uso del gallego, euskera y catalán en el Congreso y que, actualmente, son usados "con total normalidad".

En este sentido, ha defendido el carácter de un país "diverso" que tiene una "riqueza enorme" en su variedad, que la vive con "más normalidad de lo que a veces se quiere contar en unos tiempos en los que parece más fácil odiar que darse la mano".

Así, ha reivindicado la "fuerza de la igualdad y de la cooperación" frente a los que "levantan muros" ante lo diferente, a los que "alimentan el odio o intentan dividir y enfrentar".

Durante el pregón, ha calificado la fiesta del San Froilán como "una hermosa manera hermandarse" y de mantener los vínculos "como legado de la importante comunidad de lugueses y de su aportación a la convivencia porque la alegría "no entiende de fronteras".

Besteiro ha remarcado el "enorme afecto" que tienen "desde muchísimas parte de España por Cataluña" ante lo que ha puesto como ejemplo las generaciones de gallegos que encontraron en Cataluña un "lugar para vivir, trabajar y formar parte de una sociedad que constantemente busca avanzar".