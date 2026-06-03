Besteiro reivindica el papel de Sánchez en la llegada de SAIC a Galicia y Rueda le pide al PSOE que "no estorbe"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto que la multinacional China SAIC plantea para la comarca de Ferrol y As Pontes ha protagonizado este miércoles el cara a cara entre el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el presidente de la Xunta, con apelaciones mutuas a no obstaculizar el desembarco de esta industria en la Comunidad gallega después de que el socialista reivindicase el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este asunto, con viaje al país asiático incluido.

En el Hemiciclo, el secretario xeral del PSdeG ha sostenido que en sus 17 años de gobierno en la Xunta el PPdeG prometió "verdaderas revoluciones industriales" que "quedaron en nada". "Las cajas gallegas desaparecieron; Pemex, aquel impulso de la industria naval se convirtió en un verdadero fiasco; el eólico, lo que podría ser una verdadera oportunidad histórica para reindustrializar a nuestro país también fue otro fiasco...", ha ejemplificado.

Todo ello, ha argumentado el socialista por la "falta de planificación" de la Xunta de Galicia, que apostó por Altri, en "otro impulso industrial fallido lleno de amiguismo y opacidad". "Desde que usted es presidente, desde septiembre de 2022, se declararon 19 proyectos industriales estratégicos. De esos, cuatro desaparecieron y no se van a ejecutar, y, ejecutados totalmente no hay ninguno", ha señalado.

Con estos datos, Besteiro ha sostenido que hay "un problema de resultados" en la Xunta que "no se materializan en el desarrollo industrial". Frente a ello, ha asegurado que "el que desarrolla las grandes inversiones, las grandes transferencias de capital para la industria es el Gobierno del Estado".

Enfrente, el máximo mandatario autonómico ha reprochado al socialista que dibuje un "panorama negro", como hacen "sus aliados del BNG" cuando, según ha dicho, lo cierto es que las exportaciones "siguen batiendo récords" en un "mundo tan convulso como el actual". "Los índices de producción industrial están muy por encima de la media nacional", ha añadido Rueda, que ha asegurado que "si hay industrias que no pueden venir" es por la "falta de planificación eléctrica" por parte del Gobierno.

"BUENAS NOTICIAS"

Dicho esto ha cuestionado que Besteiro le pregunte por las políticas de la Xunta para atraer industrias en la semana en la que se confirma el proyecto de SAIC para Galicia que, conforme ha destacado, dará la oportunidad de crear más de 2.300 puestos de trabajo, con 200 millones de euros de inversión y 120.000 vehículos fabricados al año.

"Toda una comarca, la de ferrolterra y toda Galicia espero que se pueda beneficiar. Son buenas noticias, señor Besteiro, y eso gracias a nuestro potencial, a nuestro talento, a la gente que trabaja aquí a nuestra estabilidad política y a cómo nos estamos moviendo", ha afirmado Rueda, que ha citado también la "ayuda" del Ejecutivo estatal. "Si nos ayuda, por supuesto, lo reconocemos", ha incidido.

Tras ello, Besteiro ha cargado contra la "hipocresía" del Partido Popular y ha recordado las críticas que la formación de Núñez Feijóo vertió contra Sánchez por su viaje a China una semana antes de que el que visitase el país fuese el propio titular de la Xunta. "Decían que iba a hacer política, pero que usted iba a hacer política de Estado", ha censurado Besteiro.

En este punto, ha puesto en valor las labores del equipo de Sánchez para que gobierno chino, propietario de parte de la empresa, escogiese España y que, de entre otras ciudades, apostase por Galicia. "El Gobierno apostó claramente por esta inversión ¿sabe por qué? Por Galicia y por una zona de transición justa", ha subrayado para instar a la Xunta de Galicia a "cumplir los plazos" y a no "estropear" que este proyecto sea una realidad.

A ello Rueda a respondido criticando que el socialista trate de asegurar que "todo lo que hay en Galicia se debe al Gobierno central" justo cuando acaba de dejar a "toda una provincia sin conexión eléctrica" para evitar la implantación de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Además, sobre cumplir los plazos, ha recordado a Besteiro que hay fechas límite que no dependen de la Xunta y que espera que el Gobierno central también "cumpla". "A mi me dijeron que se iban a cumplir y confío en esa palabra y le pido que no estorbe, que no se meta en medio", ha dicho Rueda.

A renglón seguindo, ha acusado a los socialistas gallegos de hacer "seguidismo" del BNG. "Usted fue cómplice de hacer seguidismo al partido del negacionismo industrial. A todo que no, que se pongan en otros sitios, montamos plataformas para que no vengan. Eso es el BNG y ustedes son los seguidistas útiles, ponga otro adjetivo si quiere", ha dicho para pedir a Besteiro que "no lo haga así esta vez".

Todo ello en una intervención en la que ha asegurado que si las empresas se fijan en Galicia para su desembarco es por la "estabilidad política" y que permite que los inversores "confíen" en ella. "Por lo tanto, tenemos todo el derecho del mundo a pedirle a los gobiernos que colaboren, los municipales, como está haciendo el de As Pontes y el gobierno de Ferrol, y por supuesto, el Gobierno central. Y le pido, que no estorben en todo esto. Sean conscientes de lo que se juega Galicia", ha subrayado.