El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, realiza un reparto de información electoral en Padrón (A Coruña), a 22 de noviembre de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en Padrón (A Coruña), ha rescatado la afirmación "yo soy libre" que Rosalía de Castro escribió en un artículo de 1858 y ha llamado a defender esa misma "libertad" en las urnas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Junto al cabeza de la lista conjunta de PSOE y Frente Amplio al Senado por A Coruña, Sindo Guinarte, Besteiro ha acudido este domingo a Padrón, tierra de Rosalía de Castro, para realizar un reparto de información electoral en el que también han pedido el apoyo para la candidatura al Congreso que encabeza Obdulia Taboadela.

Desde allí, ha rescatado el texto 'Lieders', escrito por la autora gallega con 21 años y considerado el primer manifiesto feminista públicado en Galicia. "Si Rosalía fue capaz, en 1858, de escribir en su artículo 'Lieders' aquello de 'yo soy libre', ¿cómo no vamos a ser capaces, 170 años después, de defender esas libertades que proclamaba Rosalía?", ha pedido.

"¿Cómo no vamos a ser capaces de defender los derechos y las libertades que nos fuimos dotando durante estos años de democracia?", ha añadido. El dirigente socialista ha recordado que Vox lleva en su programa derogar las leyes que, según el partido de Santiago Abascal, "criminalizasen a los hombres". Por ello, considera que la ciudadanía decide el 29N "si sigue avanzando en libertades o derechos o si vuelve a la España en blanco y negro".

También ha rescatado los versos "Este vaise i aquel vaise, e todos, todos se van", extraídos de 'Follas novas', para aludir a la emigración. Entre los mensajes lanzados, se ha referido implícitamente a la 'ley de nietos' y a criticada a la "derecha y ultraderecha que le da la espalada a toda esa gente que sacó la nacionalidad" y a la que ahora "le quieren negar" su voto.

"Es momento de conciliar esa ansia por la libertad, esa ansia por tener más derechos, con un voto, y un voto útil, al Partido Socialista", ha resumido. Besteiro ha pedido ese voto para la candidatura socialista "seguir avanzando" y "no dar ningún paso atrás". Además, ha defendido que en A Coruña cada voto al PSOE "puede ser el que deje fuera la ultraderecha".

En esta línea, Sindo Guinarte ha constatado que su formación "está creciendo" y el PP "va hacia abajo". "Vamos a consolidar el tercer diputado por la provincia para el Partido Socialista y le vamos a dar la vuelta al resultado del Senado", ha asegurado el candidato, que confía en obtener tres senadores por la provincia y "dejar en uno a la coalición PP-Vox".