Besteiro se reunirá con Illa en Barcelona, donde también dará el pregón del San Froilán en el distrito de Nou Barris

Ambos dirigentes abordarán los avances del grupo de trabajo entre socialistas gallegos y catalanes constituido en julio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, viajará este jueves a Barcelona con el fin de dar continuidad al grupo de trabajo PSdeG-PSC, que tanto él como el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, pusieron en marcha el pasado julio.

Según ha informado el PSdeG, Besteiro devuelve así la visita a Galicia del también presidente de la Generalitat, con el que mantendrá un encuentro. La creación del grupo de trabajo estableció un marco de colaboración permanente entre los socialistas gallegos y catalanes para compartir propuestas y experiencias en materia de vivienda, lengua, autogobierno, políticas sociales y desarrollo autonómico.

Según ha explicado Besteiro, servirá también para poner en valor un modelo de país compartido.

Asimismo, Besteiro aprovechará su estancia en la capital catalana para reunirse con representantes de diferentes entidades, tanto del ámbito empresarial como del social o el cultural.

Dentro de la agenda que tiene prevista, están señaladas también reuniones de trabajo relacionadas con temas centrales del programa político del PSdeG, como son la vivienda, la lengua, la emigración, el desarrollo del rural y el refuerzo de los servicios públicos.

PREGÓN DEL SAN FROILÁN

Por otra parte, José Ramón Gómez Besteiro dará el viernes el pregón de las fiestas de San Froilán, en Nou Barris, tras aceptar la invitación de la comunidad gallega en Barcelona, que organiza la celebración.

Nou Barris es uno de los distritos que concentra mayor número de las casi 60.000 personas nacidas en Galicia que residen en la ciudad.