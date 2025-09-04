Besteiro subraya a la Xunta la necesidad de "reforzar el turismo y las redes aeroportuarias" en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado a la Xunta la necesidad de promover actuaciones que "refuercen las redes turísticas y aeroportuarias en Galicia".

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda vinculó este pasado miércoles implícitamente la decisión ratificada por Ryanair de cerrar la base de Santiago con "el trato" que Aena proporciona a aeropuertos medianos y pequeños como los ubicados en la comunidad gallega y que exige "cambiar".

Tal y como trasladó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, dado que Aena es "una empresa pública", debería tener "entre sus principales objetivos" el de "profundizar en el reequilibrio territorial en toda España" y apostar por los aeropuertos medianos y pequeños en vez de por las grandes terminales que "funcionan solas".

"Aena está centrada única y exclusivamente en conseguir más beneficios. El año pasado tuvo unos beneficios de más de 1.900 millones de euros, alejando estos objetivos del interés que es el reequilibrio territorial", sentenció.

En este contexto, Besteiro ha explicado a los medios de comunicación que las tasas aeroportuarias son el "doble de caras en Madrid que en Vigo". En todo caso, ha avanzado que "pueden negociarse y trabajar en la senda de que se rebajen", pero esa subida está establecida por una ley aprobada por el Partido Popular en el año 2014, que impuso un periodo de carencia de congelación de las tasas, hasta 2025.

Asimismo, se ha autopreguntado si el Partido Popular y la Xunta en materia de promoción de las redes comerciales aeroportuarias y las redes turísticas "no tiene nada que decir". "Creo que si el problema son las tasas puede ser resuelto, pero es importante que la Xunta aporte soluciones que promocionen las redes turísticas y aeroportuarias", ha denunciado.

Con todo, ha afeado de nuevo el "seguidismo" de rueda al PP nacional.