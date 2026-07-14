Besteiro ve "un circo" el plan de la Xunta para reducir las bajas y cree que "no llegará a buen puerto"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita el CiTIUS. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha tachado de "desastre" y de "un verdadero circo" el plan de la Xunta para reducir las bajas, augurando que "no llegará a buen puerto".

En declaraciones a los medios este martes en una visita al Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), el líder de los socialistas gallegos ha acusado al PP de querer "responsabilizar" a médicos y pacientes y de "no planificar y dedicar recursos para atender a los enfermos".

"Realmente están montándose un verdadero circo, que es un verdadero desastre, invadiendo competencias de otros ámbitos de la administración, buscando soluciones cuando las soluciones tienen que salir de la Xunta en la gestión de la sanidad pública", ha remarcado.

Cuestionado por el anuncio de los sindicatos CIG y CC.OO. de llevar a los tribunales este asunto, Besteiro ha insistido en que el plan del Gobierno gallego es "un desastre", pero ha puesto el foco en que "es parte de la manera de pensar de la derecha en este país": "Desplanificar, desmontar los servicios públicos y echar mano de los servicios privados".

Asimismo, ha insistido en criticar la "gestión nefasta del PP", que "intenta echar la culpa a quien no la tiene y no pone los medios para solucionar un problema".