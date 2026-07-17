Besteiro viajará a Argentina y Uruguay para encontrarse con representantes progresistas y colectivos gallegos

Archivo - El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, comenzará la próxima semana su viaje a Argentina y Uruguay para realizar diferentes encuentros con representantes progresistas y colectivos gallegos.

Así lo ha anunciado la número dos de los socialistas gallegos, Lara Méndez, en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento, en la que precisó que Besteiro intervendrá de forma virtual desde Buenos Aires en los actos previstos en Rianxo, villa natal de Castelao, el 25 de julio, Día da Patria Galega. "Uniremos la villa en la que nació con la ciudad desde la que mantuvo viva la esperanza de una Galicia democrática", ha subrayado.

Durante una semana -- del 21 al 28 de julio --, Besteiro mantendrá una agenda política, institucional y social destinada a "reforzar" la relación con la colectividad de la Galicia exterior y con las fuerzas de izquierda; además de reivindicar los derechos de los gallegos emigrados y sus descendientes.

Allí, se reunirá con el ministro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para abordar las relaciones entre ambos territorios y mantendrá encuentros con diputados y senadores argentinos. Posteriormente, en Uruguay, se citará con dirigentes del Frente Amplio para ahondar en la alianza entre las fuerzas progresistas de ambos países.

También, el viaje -- cuyo itinerario se irá dando a conocer -- incluirá un recorrido por la memoria de figuras gallegas en el exilio , como Castelao, Luís Seoane y Xosé Neira Vilas; y se abordarán las posibilidades que abre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, entre otros aspectos.

"Estrecharemos los lazos entre Galicia y América Latina desde una visión compartida de derechos, progreso y apertura al mundo. La Galicia que queremos reconoce su diáspora. Preserva además la memoria y la identidad democrática", ha remarcado Méndez.

En este contexto, la socialista ha indicado que Besteiro participará de forma virtual en el Día Nacional de Galicia, que este año adquiere una "relevancia especial" al celebrarse en un "momento histórico" para la Galicia exterior, tras la aplicación de la Ley de Nietos.

Lara Méndez ha recordado que la ley, aprobada por el Gobierno socialista, permitió que miles hijos de nietos de la emigración y del exilio accediesen a la nacionalidad española. Asimismo, ha incidido que la norma no contó con los votos favorables del Partido Popular ni del BNG.