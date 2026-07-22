Blanco emplaza al PPdeG a votar este jueves a favor de condonar la deuda: "Votar en contra sería votar contra Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que el PP de Galicia tiene este jueves, jornada en la que se votará la condonación de la deuda en el Congreso de los Diputados, una "oportunidad" para demostrar si está "con las siglas" o con los intereses de los gallegos y gallegas.

En declaraciones difundidas a los medios, el delegado ha destacado que el Gobierno de España propone asumir 4.010 millones de la deuda de la comunidad, reducirla en un tercio y permitir que esos recursos se destinen a lo que "realmente importa: la sanidad, la educación y los servicios públicos".

"Una medida objetiva, transparente y beneficiosa para todas las comunidades. Votar en contra sería votar contra Galicia", señala el delegado, que espera que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "rectifique" y ponga los intereses de los gallegos y gallegas por delante de la confrontación política.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado que la norma, que afronta el debate de totalidad en el Congreso, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda del FLA. Ello, según apuntan, beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, ahorrar en el pago de intereses y ganar autonomía financiera.

Además, estas fuentes apuntan que el Congreso votará de nuevo este jueves que "Galicia cuente con un margen presupuestario de 272 millones, medida que el PP también rechazó".

Así, indican que, en el caso de Galicia, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.010 millones de euros, "lo que supone reducir la deuda de esta comunidad un 33% respecto al cierre registrado en 2023". También sostienen que permitirá a Galicia un ahorro en el pago de intereses, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar.

CRITERIOS "OBJETIVOS Y TRANSPARENTES"

La Delegación del Gobierno subraya que la metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios "objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades", "sin agravios comparativos".

De este modo, estas fuentes sostienen que del total de 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. "Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP", ponen en valor.

Asimismo, subrayan que "el objetivo de la medida es corregir el sobre endeudamiento al que se vieron abocadas las CCAA en la crisis financiera por la falta de apoyo del Gobierno de entonces". "Algo que contrasta con el apoyo del Gobierno actual, que permite a Galicia recibir en 2026 una financiación récord de 11.614 millones (entregas a cuenta y liquidación), lo que supone un incremento del 59,2% respecto a 2018, último año de Gobierno de Rajoy", finalizan.

Por último, indican que la quita de la deuda es compatible con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, que para Galicia supondrá 587 millones adicionales.