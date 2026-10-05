BNG abre este lunes el proceso de las listas y Pontón da por hecho que Rego y Da Silva tendrán un "papel relevante"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG abrirá este mismo lunes, en una reunión de su ejecutiva que se celebrará por la tarde, el proceso de elaboración de las candidaturas para la cita electoral del próximo 29 de noviembre. Al respecto, la portavoz nacional, Ana Pontón, ha dado por hecho que tanto el diputado Néstor Rego como la senadora Carme da Silva tendrán "un papel relevante".

Pontón se ha pronunciado sobre el adelanto anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en la Cámara gallega, donde ha informado de que el Bloque reunirá a su ejecutiva este lunes por la tarde de modo que abrirá "todo el proceso de elección de candidaturas" y la elaboración de los programas, un proceso que ha reivindicado "democrático" en el que los nombres saldrán de las asambleas comarcales.

"Desde esa participación vamos a presentar las mejores candidaturas en un momento en que vemos que es más importante que nunca", ha subrayado la líder nacionalista en su comparecencia.

Cuestionada sobre si cree que deben estar en esas listas los hasta ahora representantes del Bloque en el Congreso y el Senado, Néstor Rego y Carme da Silva, respectivamente, ha respondido que su opinión es "muy clara", pero ha remitido a ese proceso que abre ahora su organización, que "va a valorar" su trabajo.

Así, y aunque convencida de que "tendrán un papel relevante", ha subrayado que le gusta "ser respetuosa con la organización" y ha dicho que esa decisión "le corresponde al conjunto" de la formación.

"A GANAR"

"Nos presentamos a estas elecciones con fuerza, con ilusión, con decisión; convencidos de que podemos ganar derechos ganándole a una derecha ultra que está echándose al monte", ha afirmado Ana Pontón.

Para la portavoz de los nacionalistas, las elecciones generales son "una oportunidad para dar a Galicia más fuerza en Madrid, hacer valer los derechos de los gallegos y ganar en bienestar y avances sociales de la mano del BNG".

Al respecto, ha destacado que no se ponen "límites", con la "convicción" de que pueden "ganar", en la defensa de "derechos sociales y de Galicia". Eso, según ha resaltado, "solo se puede hacer en Madrid si tienes las manos libres", lo cual ha ejemplificado con el trabajo "serio y riguroso" de estos años de su formación en el Congreso, "alejado de la política frívola".

"Demostramos que hicimos política de altura", ha aseverado, en defensa de una "forma diferente de entender la representación pública", que en su opinión "encarna el BNG".

Así, "a por todas y sin límites", ha apostado por "ganar más fuerza para que Galicia avance ante fuerzas estatales que tienen siempre un toque muy intenso centralista". "Estamos preparados", ha insistido.

Respecto al trabajo hecho, ha expuesto que el Bloque "con una senadora y un diputado consiguió más avances para Galicia que el resto de diputados al servicio de las fuerzas estatales", y ha citado "avances importantes" y "logros relevantes" como los descuentos en autopistas, la transferencia de la AP-9 y en ámbitos como la quita de la deuda, la financiación en dependencia y las pensiones.

"ALTERNATIVA" AL PP "MÁS ULTRA"

Asimismo, ha reivindicado al Bloque como "alternativa clara" a los populares, un PP que identifica como el "más ultra de la historia" y al que ha acusado de "fomentar discursos de odio, desigualdad, recortes en sanidad, especulación en la vivienda y ataques al gallego".

En este sentido, ha criticado al Partido Popular por llevar "años poniéndose del lado de los fondos buitre", por "poner una alfombra roja para hacer negocio con la vejez", por "abrazar al lobby eléctrico" y porque, según denuncia, "trabajan para los poderosos y sus empresas amigas", además de que "ampara discursos racistas, machistas y antigallegos". El BNG "será un dique de contención" ante esto, según ha remarcado.

ANTE EL "AUTOPROCLAMADO GOBIERNO PROGRESISTA"

A renglón seguido, la líder nacionalista también ha cargado contra "el autoproclamado gobierno más progresista de la historia", por ser "el que no fue capaz de parar el desahucio de Maricarmen", entre otras cuestiones.

Al respecto, ha advertido de que "en el tiempo de descuento no se puede solucionar lo que no se hizo durante ocho años" y ha avisado que "la situación de hoy no cae del cielo". En este sentido, ha acusado al Ejecutivo que preside Sánchez con ser "tibio para defender a la gente de a pie frente a los poderosos".

En este contexto, ha augurado una campaña "muy intensa" en la que "va a haber quien intente meter miedo". Por su parte, incide en que "desde el miedo no se consigue nada" y aboga por "votar desde la esperanza y la ilusión". "Somos muchos los que queremos una Galicia mejor", ha concluido.

"SIEMPRE SUMAN"

Preguntada por los periodistas, Pontón ha afirmado que los "votos al BNG siempre suman a favor de Galicia, sea cual sea la circunscripción" y ha remarcado que "el voto del BNG siempre va a servir para avances en derechos sociales, como elemento importante para frenar a esa derecha rabiosa y sabiendo que este país necesita una fuerza con las manos libres".

A mayores, ha recordado que fueron "muy críticos" con el Gobierno de Sánchez, además de en la política de vivienda "porque se quedaba atrás", con el incremento del gasto militar "cuando lo que se necesitaba era gasto social y no en armas".