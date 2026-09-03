El BNG acusa a la Xunta de "despilfarrar" 2,1 millones en mobiliario para San Caetano y exige explicaciones

Archivo - Diputado por Ourense del BNG Iago Tabarés. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego ha acusado a la Xunta de Galicia de "despilfarrar" un total de 2,1 millones de euros en mobiliario de oficina para San Caetano y ha registrado varias iniciativas en el Parlamento para exigir explicaciones.

"Desde el BNG pedimos explicaciones ante un nuevo despilfarro que, infelizmente, ni es el más grave ni el último, pero que evidencia las prioridades y la mala gestión de este desgobierno del PP", ha criticado el diputado Iago Tabarés.

El parlamentario nacionalista ha señalado que la Xunta de Rueda licitó el suministro de mobiliario para las nuevas dependencias de San Caetano en un contrato dividido en ocho lotes: despachos y salas de reuniones, oficinas generales, sillas ergonómicas y de confidentes, sofás para zonas de espera, sala de lactancia y zonas de descanso, bancos y vestuarios, y archivos y accesorios.

El BNG ha indicado que pedirá explicaciones al PP sobre la proporcionalidad y la eficiencia de esta inversión ya que, según ha indicado, con base en los elementos que se desprenden de los pliegos, dos de los ocho lotes concentran el 65,6% del presupuesto total: el lote de oficinas generales, con 607.520 euros; y el de sillas, con 540.950 euros.

Tabarés llama la atención sobre precios unitarios que considera elevados para bienes funcionales estándar: 450 euros por silla ergonómica de oficina general (610 unidades) 400 euros por silla de confidentes (474 unidades), 260 euros por cajonera con ruedas (521 unidades), 75 euros "por una simple papelera individual" (610 unidades) o 180 por perchero metálico de pie (166 unidades).

"Un PP que les niega a los trabajadores públicos la recuperación del poder adquisitivo perdido durante décadas, que se opone a la subida del SMI, que continúa con la degradación de la sanidad pública y que mantiene a más de un centenar de ayuntamientos gallegos sin pediatra, que recorta personal en la justicia y en la educación, o que mantiene en la precariedad al personal del servicio de ayuda en el hogar, considera razonable gastar más de 1.000 euros en una silla de dirección o en un paragüero, o más de 90.000 euros en papeleras de oficina", señala para asegurar que se trata de precios superiores a lo que cobran al mes muchos trabajadores.

La iniciativa del BNG pone el foco también en las exigencias técnicas del pliego, que reclama materiales y acabados propios de mobiliario de gama alta para elementos de uso funcional y no representativo: cuero natural en sillas que van más allá del despacho de dirección, aluminio inyectado en casi la totalidad de las mesas, encimeras en aglomerado de cuarzo y acero inoxidable propio de ambientes marinos o de alta corrosividad para las taquillas de los vestuarios, cuando, según apunta, el estándar suele ser suficiente y notablemente más económico.

El BNG también llama la atención sobre la previsión de 21 cabinas acústicas de cuatro plazas, con un coste de 106.050 euros, destinadas a zonas de espera.

Iago Tabarés ha sostenido que en esta operación, además, se utiliza un procedimiento de adjudicación que "limita la concurrencia, al exigir requisitos y plazos que pocas pequeñas y medianas empresas podrán cumplir".

Frente a este modo, el BNG propone alternativas más eficientes, como la estandarización de las especificaciones ajustadas al uso real de cada espacio, la reducción de materiales de alta gama en elementos sin valor representativo, o el aprovechamiento o reforma del mobiliario ya existente cuando sea posible.

Además, apunta que el recurso a acuerdos marco o contratos centralizados permitirían ganar economías de escala frente a licitaciones aisladas edificio a edificio.