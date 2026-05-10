El BNG alerta de un "profundo malestar" entre administrativos del Sergas por el nuevo sistema de la tarjeta sanitaria

Archivo - La portavoz de Sanidade del BNG en el Parlamento, Montse Prado - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha registrado en el Parlamento un conjunto de iniciativas para avisar de un "profundo malestar" del colectivo de PSG (Personal de Servicios Generales) y auxiliares administrativos de Atención Primaria, tanto en centros de salud como en los Puntos de Atención Continuada (PAC), que vincula a la implantación del nuevo aplicativo de la tarjeta sanitaria, SIGAP-MANTS.

La diputada nacionalista Montse Prado ha denunciado, a través de un audio remitido a los medios que este proceso se ha producido de forma "unilateral e precipitada": "El cambio fue comunicado mediante correo electrónico el mismo día de su puesta en marcha, eliminando el aplicativo anterior y entrando en funcionamiento inmediato en pleno puente de mayo, sin formación previa ni planificación".

En este sentido, ha asegurado que la "única" documentación facilitada son manuales de hasta 215 páginas y versiones reducidas para centros de salud y PAC. A su modo de ver, las consecuencias fueron "inmediatas" y "aún persisten" en forma de "bloqueos en la atención por un elevado número de incidencias operativas" y "atrasos en la gestión de paciente al no poder acceder a sus datos".

Prado ha criticado que "una gestión sencilla" lleva ahora 15 o 20 minutos "por desconocimiento del programa" por parte de un colectivo que sufre "desgaste profesional" y "estrés laboral". Así, ha advertido de que esto se debe a un modelo de gestión "basado en la imposición de cambios sin planificación y la ausencia de refuerzos de personal", entre otros factores.

También ha recordado que, según el último informe del Consello de Contas, hay un 32 % de vacantes entre el PSG de Atención Primaria, es decir, 640 puestos sin cubrir. Por tanto, Prado ha acusado al PPdeG de que su "único plan" sea que "menos profesionales hagan el trabajo de todos los que no están".

Por todo ello, el BNG insta a que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) "cese en el ninguneo y maltrato" a su personal. Específicamente, la formación pide atender a las reclamaciones del PSG y auxiliares administrativos; realizar un análisis de la carga de trabajo real, y la garantía de que toda implantación de nuevos aplicativos se realice con "planificación previa, comunicación anticipada, formación práctica suficiente y tiempos de adaptación".