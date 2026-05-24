El BNG anuncia candidatos de Condado y Paradanta y Pontón pide "poner lo mejor" para "empujar" de cara a las municipales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la presentación de candidatos de Condado y Paradanta, en Salvaterra do Miño, a 24 de mayo de 2026. - BNG

PONTEVEDRA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha confirmado este domingo sus candidatos en las comarcas pontevedresas de Condado y Paradanta en un acto con la presencia de su portavoz nacional, Ana Pontón, que, desde Salvaterra do Miño, ha pedido trabajar para "empujar" el "gran proyecto" de su formación para Galicia y alcanzar el mayor número posible de alcaldes y concejales.

"Estamos en un gran momento, pero también es cierto que la tierra hay que trabajarla: poner lo mejor de nosotros cada día, presentar las mejores proyectos para cada ayuntamiento, con ambición y con la ilusión, desde la confianza en nuestras propias fuerzas", ha reclamado la líder nacionalista.

En el Parque da Canuda, ha estado acompañada de los candidatos del BNG para las Alcaldías de estas comarcas, en los municipios de: Arbo (Diego Gago), A Cañiza (Trini Labaca), Covelo (Belén Carballo), Crecente (Luis Lobariñas), Mondariz Balneario (César Gil), Mondariz (Alexandre Estévez), As Neves (Óscar González), Ponteareas (Cristina Fernández), Salceda de Caselas (Salustiano Guerra) y Salvaterra de Miño (Patricia Mariño).

En este contexto, coincidiendo con la semana en la que ha trascendido la imputación de Zapatero, Pontón ha reivindicado la política y, en concreto, la "política honesta del BNG", que --en sus palabras-- "piensa en el bien común y que pone por delante los intereses de los gallegos y las gallegas".

"Cada vez que el PP o el PSOE los salpica un caso de corrupción, quieren decir que es un problema de todos y nosotros decimos: no, no, no", ha rechazado. A su juicio, se trata de un "problema del bipartidismo" que "demuestra" que la corrupción "está normalizada". "Podemos decir que no todos somos iguales y que, en 40 años, no tenemos un caso de corrupción", ha defendido la líder nacionalista.

"QUIEREN QUE LA GENTE ENFERMA VAYAN A TRABAJAR"

En este sentido, ha anticipado "un gran salto adelante" del BNG, que ha contrapuesto a un PP "desleal" con Galicia. En relación a la vinculación del plus de los médicos de Atención Primaria a la duración de las bajas, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "robarle derechos a los trabajadores y trabajadoras".

"Quieren que la gente enferma vaya a trabajar y, aún por encima, coaccionando a los médicos y a las médicas", ha criticado. Además, ha asegurado que estos profesionales "ya le han dado la respuesta que necesita al PP, diciéndole que no van a aceptar su chantaje", en alusión al comunicado emitido por los cuatro colegios médicos este sábado.