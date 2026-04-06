El BNG augura en el DEA un "refrito de anuncios" de Rueda y promete centrar el debate "en la Galicia real"

La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha dicho esperar del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el debate de estado de la autonomía, que se celebrará a partir del miércoles, "un refrito de anuncios" de los últimos años y ha comprometido que los nacionalistas centrarán el debate "en la Galicia real".

En rueda de prensa este lunes, Rodil ha manifestado que las intervenciones del titular del Gobierno gallego en los debates de política general, así como en el discurso de investidura, fueron "un reflejo perfecto" de este Ejecutivo "incumplidor, vago y sin ideas para dar respuesta a los problemas de los gallegos".

"El estilo Rueda es pura propaganda, no tiene ni una sola propuesta para resolver los problemas que atraviesan a miles de gallegos. Anuncia anuncia y anuncia, pero no hace", ha criticado.

Tras mencionar algunos "incumplimientos" como el anuncio de un fondo de inversión público-privado con 300 millones para sectores estratégicos, un parque canil en cada una de las siete ciudades o centros de cuidados intermedios, entre otros, la diputada del Bloque ha lamentado que si los gallegos "comieran de los anuncios que hace el PP" estarían "hartos con este nivel de propaganda".

Por el contrario, ha reivindicado que el BNG centrará el debate "en la Galicia real" y ha prometido que llevarán a la Cámara "la voz de miles de personas que esperan 15 días o un mes" en el sistema sanitario gallego o a las "más de 20.000 personas que esperan en el registro de demandantes de vivienda".