El BNG del bipartito reivindica su legado 20 años después y evidencia su respaldo al proyecto de Ana Pontón

Los exconselleiros del BNG, Teresa Táboas (c), Fernando Blanco (3i) y Alfredo Suárez Canal (6d), y el ex vicepresidente, Anxo Quintana (4i), durante la conmemoración del 20 aniversario del gobierno bipartito gallego en Santiago de Compostela. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembros del ala nacionalista del bipartito que en 2005 llegó al Gobierno de la Xunta se han reunido este sábado para conmemorar los 20 años de aquella "chispa de luz" que permitió que el BNG formase, junto al PSdeG liderado por Emilio Pérez Touriño, el único gobierno de coalición en Galicia hasta la fecha.

Antes de la comida de celebración, varios conselleiros de aquel gobierno y el propio vicepresidente y portavoz nacional del BNG en aquel momento, Anxo Quintana, han intervenido ante unos 80 compañeros para reivindicar el legado de aquel bipartito y para evidenciar el respaldo al proyecto actual, con expresa mención a Ana Pontón.

En el acto se ha podido ver a políticos nacionalistas como Rubén Cela y la diputada en el Parlamento Montse Prado.

El primero en tomar la palabra ha sido el ex conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, que -- tal y como él mismo ha apuntado --, al no ser amigo de los discursos largos, se ha limitado a agradecer la presencia de los compañeros y a expresar su "esperanza" por un futuro gobierno gallego liderado por el BNG de Ana Pontón, lo que significará "una nueva fuerza para hacer avanzar al país y a los gallegos".

En la presentación, a Blanco se han referido como el responsable de proyectos "cruciales" para la modernización económica de Galicia y el impulsor de una política energética "propia".

En términos similares se han referido al siguiente en intervenir, el ex conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, "trabajador incansable que dio paso, de una política caciquil, a una de servicio público", lo que supuso "un antes y un después" en la forma de entender el rural.

"SUPIMOS INTERPRETAR LA PARTITURA Y EJECUTARLA"

Suárez Canal ha hecho referencia al Estatuto de Autonomía de 1936, momento desde el que, ha asegurado, los nacionalistas, desde diferentes esferas, no han dejado de "intentar alcanzar responsabilidades" con un objetivo: "gobernarnos por nosotros mismos".

"Cuando tuvimos esa oportunidad (en referencia al bipartito), esa responsabilidad de gobernar, evidenciamos al país que teníamos un proyecto y sabiduría para ponerlo a producir por el bienestar de la gente y por un futuro propio para Galicia", ha defendido.

En esta línea, ha defendido que los nacionalistas de aquel gobierno supieron "interpretar la partitura y ejecutarla bien". Ahora, considera que es el momento de "contribuir" a que esa partitura que ya "conocen" sea puesta en marcha por las nuevas generaciones.

La que fue conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, en la legislatura de 2005 a 2009 también ha intervenido, centrándose en reivindicar una nostalgia, no del pasado, "sino de un futuro que no pudo ser, de un tiempo detenido" en el que, apunta, fueron los artífices de otro "futuro posible" para Galicia.

"Y creo que hacer hoy esta reunión es también decirle a las nuevas generaciones: tenéis que seguir lo que nosotros empezamos", ha animado.

La conselleira ha recordado la "ilusión" de todos los que integraron el proyecto. "En nuestras manos estaba la posibilidad de cambiar", ha señalado; prueba de ello, ha continuado, es "todo lo conseguido en una sola legislatura".

Tanto fue, ha asegurado, que aquel "chispazo de luz cegó a muchos" que se vieron en la obligación de "cerrar la puerta" rápidamente. Con todo, Táboas no ha dejado de mostrarse optimista: "el futuro es florecer, aunque hubo quién intentó podar aquello que germinaba, siempre se vuelve a germinar (...). Se volverá a florecer y volverá a haber futuro para este país", concluía.

Tras una breve presentación de fotografías con la que se ha recordado a aquellos miembros del ala nacionalista del bipartito que ya no están, el que fue vicepresidente de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009 y portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana - - al que se han referido cariñosamente como 'Quin' - -, ha tomado la palabra entre aplausos para concluir la reunión.

ESTATUTO DE NACIÓN: "CONSEGUIR QUE GALICIA EXISTIESE"

El ex vicepresidente ha reivindicado un proyecto político "siempre entendido como colectivo y no individual", motivo por el cual, ha defendido, pensaron siempre a largo plazo. "Un buen gobierno es aquel que hace cosas que no inauguran ellos, sino generaciones futuras", ha señalado, parafraseando a Nelson Mandela.

"No se trataba de sacar una secuencia interminable de pequeñas cosas hechas, que las hay y muchas, sino de lanzar una nueva idea de país y las estructuras que en el futuro tenían que servir para que los ciudadanos vivieran mejor. En eso nos empeñamos", ha recordado.

Y para eso, ha continuado, había que conseguir que "Galicia existiese". "En política, y en todas las facetas de la vida, lo primero es ser. Conseguir que Galicia apareciese como agente político a nivel estatal, europeo, mundial. Que Galicia fuese", ha aseverado.

Se ha referido así al Estatuto de Nación, iniciativa que los nacionalistas intentaron llevar a cabo durante aquella legislatura para que el reconocimiento de España como estado plurinacional y un nuevo Estatuto gallego con categoría de nación.

Con aquella propuesta, ha rememorado Quintana, comprobaron "hasta qué punto el Estado vivía en la cultura de la dictadura franquista, donde cualquier cambio suponía un auténtico terremoto". "Se negaron desde el principio a los estatutos de nación y demostraron que teníamos razón aquellos que decíamos que no había verdaderamente una cultura democrática, sino una reforma", ha relatado.

Para el político nacionalista, "de aquellos vientos, estas tempestades". Achaca a aquella falta de cambio real el auge hoy de la extrema derecha.

RESPALDO A ANA PONTÓN

Quintana también ha hecho un repaso por algunas de las medidas puestas en marcha por el bipartito, como la petición de que se declarase como Bien de Interés Cultural (BIC) el Pazo de Meirás, iniciativa liderada por la conselleira de Cultura e Deporte, Ángela Bugallo.

También ha recordado otras medias como la red de residencias públicas para personas mayores gracias a la cual, ha afirmado, el impacto de la pandemia de Covid-19 en Galicia fue menor, la creación de la red Vipugal (Vivienda Pública de Galicia) para aumentar el parque inmobiliario y la medidas de lucha contra incendios como la creación de bancos de tierras o unidades de gestión forestal, entre otras.

Quintana se ha referido además a la política eólica del bipartito por la que, ha reconocido, "pagaron un alto precio por enfrentarse al poder". "No hay ninguna acción más progresista ni revolucionaria que aquella que pretende, desde un gobierno, utilizar los recursos naturales de un país para ponerlo al servicio de los ciudadanos y no de cuatro grupos de presión que se dedican a chupar sangre", ha afirmado.

Esto fue lo que hicieron, ha defendido, con su plan eólico, con el que tenían el "convencimiento" de "romper una estructura de poder" y de que sentaban las bases para que, "por primera vez en Europa", los ciudadanos "pudieran beneficiarse de unos recursos que les pertenecen".

"Atacamos a la fuente central de poder y lo pagamos. Pero estamos contentos de haberlo pagado. Y lo volveríamos a hacer", ha señalado.

Por último, Quintana ha concluido apelando a la ilusión por el futuro y animando a todos los presentes a respaldar el proyecto nacionalista liderado por Ana Pontón. Para el ex portavoz nacional, el BNG sigue siendo el "elemento diferenciador" que hace que la política en Galicia, entre la "zozobra en la que se ha convertido la política española", "pueda ser otra cosa".

"Tengamos la satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento de un proyecto. Y arremanguémonos para hacer un esfuerzo más para ponernos todos detrás de Ana Pontón y convertirla en la próxima presidenta de Galicia", ha concluido.