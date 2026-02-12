El BNG de Carballo pide el apoyo de PP y PSOE local para urgir a la Xunta que revise la restauración de Monte Meme

Rotura y desbordamiento de una antigua balsa minera en Monte Neme, a 31 de enero de 2026, entre Malpica y Carballo, La Coruña, Galicia (España). El colapso de la balsa ha provocado el arrastre de miles de toneladas de agua, lodo, tierra y piedras ladera a - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Carballo llevará al pleno municipal de febrero una moción para solicitar el apoyo de toda la corporación --BNG, PP y PSOE-- para reclamar a la Xunta la revisión y actualización inmediata del plan de restauración ambiental de la mina de Monte Neme.

De ello ha informado la organización nacionalista en un comunicado, en el que explica que la iniciativa llega después del episodio registrado el pasado 31 de enero, cuando colapsó una de las balsas, repitiendo una situación ya vivida en 2014 y que "volvió a generar riesgo para la población y problemas en las comunicaciones entre las parroquias de Aviño y Razo".

El BNG considera que los hechos ponen de manifiesto "fallos" en la previsión y supervisión autonómica y recuerda que, pese a existir un plan financiado con fondos europeos, este no evitó un nuevo incidente.

La moción propone instar a la Xunta a reformular el plan con un enfoque integral y prioridad absoluta en la seguridad de los vecinos, activar de inmediato un plan de emergencias y garantizar la financiación necesaria para recuperar la estabilidad del espacio.