El BNG condena el ataque de Israel y urge al Gobierno garantizar la protección y seguridad de la Global Sumud Flotilla

El diputado de BNG Néstor Rego, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante la sesión plenaria el grupo parlamentario de Podemos pregunta al gobierno sobre las medidas para evi - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha denunciado una "nueva acción criminal" de Israel tras el "asalto" a embarcaciones de la Global Sumud Flotilla mientras realizaba la misión rumbo a Gaza y ha exigido al Gobierno del Estado que garantice la seguridad de la flotilla y romper relaciones con este país.

En un comunicado, el diputado ha denunciado que, durante la pasada noche, al sur de Kalamata (Grecia), "lanchas militares israelíes atacaron y asaltaron" embarcaciones de la Global Sumud Flotilla".

"Una flotilla en la que participaron una decena de activistas de la solidaridad gallega con Palestina, decenas de ciudadanos del Estado y que, por lo tanto, el Gobierno del Estado tiene que garantizar la protección de todas estas personas", ha reclamado Néstor Rego.

Del mismo modo, añade, debe denunciar "una acción de piratería internacional que se suma a los crímenes que lleva cometiendo el Estado de Israel y la cúpula sionista y por la que debe rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional".

Por su parte, el diputado nacionalista señala que el BNG condena este ataque perpetrado por el Estado de Israel y expresa su solidaridad con la Global Sumud Flotilla.

Asimismo, para terminar, Néstor Rego reitera la demanda realizada en diversas ocasiones al Gobierno del Estado ante la ineficacia del embargo de armamento realizado por el ejecutivo español a Israel: "El Estado español debe romper relaciones con Israel", señala.