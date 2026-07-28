BNG cree que la candidatura de la Ribeira Sacra tenía "evidentes déficits" y pide que Galicia tenga "voz" en la Unesco

El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, junto a la portavoz del Bloque en Pantón, Rosana Prieto y el diputado en Parlamento gallego, Iago Suárez, en O Torrón, Pantón (Lugo) - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha comparecido este martes en O Torrón, en Pantón (Lugo), donde ha asegurado que la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad tenía "evidentes déficits" y ha defendido que Galicia "tenga voz" en la Unesco.

Rego ha comparecido este martes en la zona junto a la portavoz del Bloque en Pantón, Rosana Prieto, el diputado en Parlamento gallego, Iago Suárez y miembros del grupo municipal para denunciar el "mal estado de la N-120A entre Torrón y Guítara y demandar al Ministerio de Transportes actuaciones urgentes para la rehabilitación y reforma de este trayecto.

En el acto, del que ha informado el BNG en un comunicado, Néstor Rego ha explicado la iniciativa parlamentaria registrada en el Congreso para poner fin al mal estado de conservación de este vial que, según ha señalado, se agravó con los fuertes temporales y lluvias del invierno.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para calmar el tráfico para dar seguridad a los viandantes, con la colocación de reductores de la velocidad para minimizar el riesgo de atropellos. "No son actuaciones costosas pero necesarias y solo dependen de la voluntad del ministerio", ha indicado.

En relación al nuevo expediente de rechazo de la Unesco a la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, Néstor Rego ha afirmado que su formación apoyó generosamente la candidatura, incluso sabiendo que "tenía evidentes déficits porque la Xunta gastó en propaganda no lo que no gastó en servicios y en dinamizar el territorio, incluso en prepararlo para un potencial éxito de esa candidatura". "El resultado", ha recalcado, "es el que conocemos".

El diputado del BNG ha defendido que "primero hay que poner las bases de un desarrollo nacional del propio territorio y mejorar servicios" y ha criticado un proyecto en el que "se integra como patrimonio histórico del pueblo gallego lo que fue resultado del expolio, como son los saltos y la industrialización hidráulica".

"Es un error evidente que destaca el Icomos y que tuvo en consideración la Unesco para no aceptar la candidatura", señala Rego que considera "fundamental" que Galicia forme parte de la Unesco para "tener voz directa y defender" sus intereses.

Por su parte, la portavoz del BNG en Pantón, Rosana Prieto, ha señalado que "era previsible" lo que ocurrió y ha manifestado que "siempre hubo una mano tendida del BNG a las tramitaciones" pero que sufrieron "vetos". "Ya advertimos que no se puede convertir en Patrimonio de la Humanidad lugares abandonados como O Torrón. Faltan los servicios más básicos", ha censurado.

Por su parte, el parlamentario autonómico Iago Suárez ha reprochado al PP que quiera suplicar las "carencias" que tiene el territorio con una candidatura. "No nos oponemos a este reconocimiento, pero lo que necesita de verdad la Ribeira Sacra es un Plan integral, interdepartamental que corrija los problemas como la vivienda, la movilidad o el empleo", ha sostenido.