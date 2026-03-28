El BNG critica la decisión del COI de excluir a mujeres trans de categorías femeninas y pide al Gobierno que la condene

Archivo - La senadora del BNG, Carme da Silva, en imagen de archivo. - DAVID CORRAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha criticado la decisión adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI) de excluir a las mujeres trans de la categoría femenina en el deporte olímpico a partir de Los Ángeles 2028. En este sentido, ha reclamado al Gobierno un "rechazo claro" y que emprenda acciones diplomáticas y políticas que lleven a su anulación.

"Esta decisión se sitúa en la línea de discursos regresivos que cuestionan los derechos ya conquistados al colectivo LGTBI", ha censurado Da Silva en un audio remitido a los medios. La formación cree que esta nueva normativa supone "un grave retroceso en derechos y una vulneración flagrante de los principios de igualdad y no discriminación", al tiempo que denuncia su carácter "reaccionario y ajeno al espíritu inclusivo del deporte".

La senadora rechaza aceptar que, "bajo una supuesta cobertura científica, se impongan medidas que excluyen y señalan a personas por el hecho de ser quien son". Por ello, llama al Gobierno del Estado a liderar una respuesta institucional "firme" y le pide que solicite su reectificación: "No basta con expresar preocupación".

Además, Da Silva pone su atención en las consecuencias sociales que, a su entender, tendrá esta decisión, especialmente entre la gente más joven. "Estamos lanzando un mensaje peligrosísimo a la infancia y a la juventud. Estamos diciéndoles que, por ser quien son, no podrán aspirar a cumplir sus sueños en el deporte; que, por ser quien son, no podrán hacer deporte", ha lamentado.