BNG cuestiona el viaje de "papatoria y orquestas" de Rueda a Suiza y la Xunta replica: "Refuerza el vínculo con Galicia"

Archivo - El diputado del BNG en el Parlamento de Galicia Daniel Castro - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Daniel Castro ha preguntado a la Xunta por el viaje del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, el pasado mes de marzo a Suiza y ha cuestionado si "era necesario" gastar "120.000 euros en papatoria y orquestas", algo que la Xunta ha desmentido y ha defendido que ese tipo de acciones "permiten reforzar la identidad cultural, el vínculo con Galicia y la cohesión de la colectividad gallega".

En la Comisión 1ª del Parlamento, el diputado del Bloque ha criticado que otras asociaciones gallegas en el exterior "no reciban el mismo trato", por lo que ha preguntado a la directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, "cuál fue el interés público que justificó ese gasto".

Así, la responsable autonómica ha afirmado que los viajes institucionales del presidente de la Xunta no tratan "simplemente de visitar a la comunidad en el exterior", sino también de "fortalecer los vínculos para que más gallegos regresen, más talentos se incorporen al mercado laboral gallego y que más familias decidan establecerse en Galicia".

"Cuando hablamos de la relación de la Xunta con la colectividad gallega no hablamos solo de actos institucionales o sociales, es una política de país", ha remarcado Vázquez, asegurando que el acto en el que participó Alfonso Rueda y en el que colaboró la Administración autonómica "encaja plenamente en las competencias que la Xunta tiene atribuidas en materia de migración".

A continuación, Daniel Castro ha dicho coincidir con la política del plan Retorna de la Xunta, así como con que miembros del Gobierno visiten a la colectividad gallega en el exterior, pero ha insistido en reclamar explicaciones sobre el gasto del evento y sobre "por qué otras asociaciones en el exterior no reciben nada", haciendo referencia a que la entidad suiza a la que acudió Rueda está presidida por un "conocido responsable" del Partido Popular.

"ES UNA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL"

"No es un gasto, es una responsabilidad institucional", ha insistido la directora xeral, que ha reiterado que el viaje "no responde a una iniciativa discrecional", sino que es "un mandato legal" velar por los derechos de los gallegos en la diáspora.

Además, ha desmentido que la Xunta gastara 120.000 euros "en esa supuesta gran comida", ya que, según ha asegurado, el menú del evento fue pagado por cada uno de los comensales, mientras que la Administración autonómica pagó la contratación de dos formaciones musicales gallegas, una agrupación tradicional y una orquesta que, ha destacado, "actuaron ante más de 1.000 gallegos".

"¿No merecen los gallegos de Suiza disfrutar de una celebración de nuestra cultura? ¿Quieren ustedes hurtarle ese derecho?", ha reflexionado antes de mencionar los diferentes encuentros que mantuvo Alfonso Rueda durante ese viaje al país helvético.