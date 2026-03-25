El BNG culpa al "poder de eléctricas y tentáculos del PP" del cambio "por completo" en la sección sobre eólicos del TSXG

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en rueda de prensa - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha criticado la decisión "absolutamente arbitraria" e "injustificada" que "compromete la independencia judicial" al "cambiar por completo" la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargada de cuestiones como las autorizaciones de proyectos eólicos.

"Es evidente que ya ni esconden cómo el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP injiriéndose en la judicatura son cada vez más extensos", reprocha.

En declaraciones remitidas a los medios este miércoles, la diputada nacionalista ha dicho que el Bloque comparte los reproches de Jueces por la Democracia a esta decisión, pues "no es un juez en concreto", sino que "cambia por completo en su integridad la sección tercera" de esta Sala del TSXG.

Reprueba que "se mueve su puesto de trabajo sin justificación ninguna a todas las personas que estaban desarrollando su trabajo con absoluta normalidad".

Rodil también ha escrito un tuit en el que sostiene: "El PP en Galiza, más desatado y echado al monte que nunca, quitando jueces de su puesto de trabajo porque le estorban en su política de depredación. Demoqué?".

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, ha decidido el traslado forzoso del juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, que ha paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, para pasar a la sección cuarta. Igualmente, envía de la sección tercera a la cuarta a la magistrada María Dolores López López.