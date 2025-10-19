El BNG defenderá en el Senado una moción para promover el consumo de pescado en escuelas y centros sociosanitarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, defenderá este martes en la Comisión de Derechos Sociales de la cámara alta una moción para promover el consumo de pescado y productos del mar, tanto en comedores escolares como en hospitales y residencias de mayores.

Da Silva ha señalado que el BNG procurará "reconocer el valor nutricional, social y económico del pescado e incorporarlo de manera efectiva a las políticas de alimentación saludable y sustentable". La senadora del BNG ha explicado también que la moción propondrá que se incorporen criterios específicos para garantizar una "presencia suficiente" de pescado y productos pesqueros en las dietas escolares.

"La AESAN recomienda un mínimo de tres raciones de pescado a la semana y queremos que esa pauta se traduzca en un compromiso real del Gobierno con la salud alimentaria y con la promoción de la dieta atlántica", ha indicado la senadora nacionalista.

En concreto, la moción recogerá en su parte resolutiva que el Gobierno deberá "promocionar una pauta de recomendación para los segundos platos de un mínimo de tres raciones de pescado y productos pesqueros a la semana en comedores escolares, en línea con las recomendación de la AESAN".

Del mismo modo, difundirá las propiedades saludables de otras dietas como la dieta atlántica, abundante en pescados, moluscos, mariscos y productos del mar, como modelo alimentario recomendable. Mientras que en centros sociosanitarios "deberá tener en consideración otras alternativas de dieta más allá de la Mediterránea".

Con todo, el BNG ha indicado en una nota de prensa que buscará el apoyo del resto de fuerzas políticas para instar al Gobierno a "evitar incluir el pescado en el concepto de proteína animal como un todo y no segregado, dado que es un alimento más saludable y con diferentes características".