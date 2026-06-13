BNG demanda explicaciones a Rueda por el "incumplimiento inaceptable" del plazo para limpiar las franjas secundarias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Bloque Nacionalista Galego, Montse Valcárcel, ha demandado explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por el "incumplimiento inaceptable" del plazo prometido para completar la limpieza de las franjas secundarias en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Tal y como ha denunciado el Bloque en una nota de prensa, el plazo dado ponía como fecha límite el 31 de mayo de 2026. Sin embargo, el compromiso "no se cumplió". Por ello, Valcárcel ha registrado un paquete de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y un calendario real.

"En septiembre de 2025, tras un verano devastador que dejó casi 120.000 hectáreas arrasadas, Rueda prometió algo concreto y verificable. Puso 25 millones de euros sobre la mesa, se firmaron convenios, se fijó un plazo. Ese plazo pasó, y el compromiso no se cumplió", ha señalado la diputada.

Montse Valcárcel ha detallado que hay planes municipales remitidos en marzo que "siguen sin ejecutarse" y parcelas cuya limpieza fue pagada en las que "no se hizo ningún corte". "Hay municipios que denuncian que no llegaron medios ni brigadas", ha enfatizado.

En este sentido, la nacionalista galega ha puesto el foco en la "gravedad de los hechos", recordando que en Valdeorras, Oímbra y O Ribeiro, ardieron el año pasado terrenos que ya habían sido abonados para limpiar.

Un hecho que, ha insistido, "no es un fallo técnico", sino un "incumplimiento presidencial que pone en riesgo vidas y bienes en los municipios más pequeños de Galicia".

Por todo esto, el BNG ha registrado una interpelación al presidente, dos proposiciones no de ley y tres preguntas parlamentarias para que la Xunta informe de los calendarios concretos, municipio por municipio, de los kilómetros ejecutados, las brigadas movilizadas y el porcentaje de avance.