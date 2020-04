El BNG denuncia que empresas privadas puedan adquirir test cuando "ni se garantizan" para personal sanitario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha criticado que el Ministerio de Sanidad autorizase la adquisición y práctica de test por parte de empresas privadas mientras no se "garantizan" para el personal sanitario y otros sectores de la población con mayor riesgo de contagio.

En un comunicado remitido a los medios, el nacionalista ha reprobado la situación en la que se encuentran miles de personas del sector sanitario que "continúan sin acceso a las pruebas de detección salvo que tengan síntomas de contagio".

"El BNG solicitó desde el primer momento de esta crisis sanitaria que se realicen pruebas a toda la población de forma masiva, así como la equipación adecuada a todo el personal sanitario que trabaja en hospitales y residencias", ha subrayado Rego, que ha considera que mientras esto no sea posible "hay que garantizar las prioridades en función de criterios sanitarios públicos y no dependiendo de quien pueda pagar los test o no".

En este sentido, los nacionalistas denuncian que se le permita "a empresas como Naturgy la adquisición y realización de test de forma masiva a sus trabajadores, así como a su entorno familia, sin sintomatología previa".

Además, ha sostenido que el propio Gobierno del Estado está dando un "mal ejemplo" toda vez el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recurrió a una empresa privada para la realización de pruebas a su personal" al adjudicar un contrato de 125.000 euros a la compañía Quirón Prevención.

"Una vez más una empresa privada puede disponer de test a los que no accede el conjunto de la población y ni siquiera el personal con más riesgo de contagio", ha censurado Néstor Rego, que defiende que sean las autoridades sanitarias las que adquieran y distribuyan estas pruebas y establezcan "con claridad" los protocolos de realización.