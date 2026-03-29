BNG denuncia la "especulación" de la Xunta alrededor del patrimonio costero: "El balance es una chiringuitada"

Archivo - El viceportavoz parlamentario del BNG, Luis Bará. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Medio Ambiente del BNG, Luís Bará, ha denunciado la "especulación" que la Xunta hace alrededor del patrimonio costero de Galicia, con una "explotación intensiva" de zonas con valores ambientales y el aumento de establecimientos turísticos. "El balance de dos años de la Lei do Litoral se resume en dos palabras: Una chiringuitada", ha subrayado.

Bará ha criticado que durante este tiempo la "medida estrella" impulsada por el Gobierno gallego fue la ampliación de la twmporada de chiringuitos desde Semana Santa hasta octubre, siete meses, y el "récord, supuestamente, de 400 establecimientos de este tipo autorizados".

En este contexto, el nacionalista galego ha indicado que frente al "interés desmedido" por aprobar medidas encaminadas a la "especulación a toda costa", constantan una "falta de interés por la gestión integral", puesto que la Xunta "no aprobó ninguno de los instrumentos de planificación y ordenación previstos en la ley de julio de 2023.

Concretamente, se ha referido a las Directrices de Ordenación do Litoral, que tenían que estar aprobadas dos años después, en el mismo mes de 2025, y aún no se presentaron; el Plan de Ordenación Costeira, que sigue pendiente, o el Plan de Ordenación Mariña, del que tampoco hay noticias aunque "debería recibir luz verde en julio".

"Esta pereza normativa del PP no es casual, porque las prioridades son llenar la costa de chiringuitos, promover una red de establecimientos turísticos o una senda costera que debería desarrollarse en el Plan de Ordenación Costeira que se retrasa, precisamente de manera intencionada", ha remarcado.

Además, Bará ha reprochado que el PP "dejase sin efecto una buena parte del Plan de Ordenación do Litoral (POL) de 2011" porque, según explica, "facilita que se estén autorizando campamentos turísticos, bungalows o cabañas en zonas de mejora ambiental o de protección costera".

Con todo, el nacionalista galego ha concluido asegurando que todo va en la misma dirección: "Especulación alrededor del patrimonio costero, explotación intensiva de zonas con valores ambientales y proliferación de establecimientos turísticos y chiringuitos".