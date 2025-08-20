El BNG denuncia que la política "excluyente" de la Xunta "deja en la cuneta" al alumnado más vulnerable

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha denunciado que la política "excluyente" de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional "deja en la cuneta" al alumnado más vulnerable mediante instrucciones y medidas que "recortan drásticamente" los efectivos docentes y los especialistas necesarios para una atención educativa inclusiva y personalizada.

La portavoz de Educación del BNG, Cristina Fernández Dávila, ha advertido de que las medidas que empezarán a aplicarse en el próximo curso suponen un "ataque final" a los derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, limitando la atención especializada solo a aquellos con discapacidad reconocida y "dejando fuera" al resto "en casos muy extraordinarios, forzando a las familias a buscar soluciones en centros especiales".

Fernández Dávila ha señalado que la Xunta "lejos de estar preocupada" por los niños más vulnerables, "está decidida a recortar" los cuadros de profesorado a través de una "optimicación de recursos sin precedentes" que incluye, indicó el BNG, aumentar las ratios hasta 28 estudiantes por aula en Educación Primaria --sin contar al alumnado con discapacidad--, "eliminar apoyos" en Infantil o "forzar agrupamientos" de niveles no consecutivos con "graves consecuencias pedagógicas".

Asimismo, ha criticado que la Xunta "impulse" la itinerancia del profesorado y que centros con planes de apoyo como el Proa+ "no puedan pedir los especialistas" en Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje que necesiten.

"La Consellería de Educación anula los derechos del alumnado a una escolarización inclusiva. El resultado será menos tiempo y menor calidad en la atención educativa de los más vulnerables", ha afirmado la portavoz de Educación del BNG.