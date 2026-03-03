El BNG denuncia que "la presión de PP y Xunta" está tras la cancelación de la reunión del comisario Hansen con Pontón

Archivo - La líder del BNG, Ana Pontón. - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha denunciado este martes que "la presión del PP y del Gobierno que dirige Alfonso Rueda" está tras la cancelación de la reunión prevista para este martes en Bruselas con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, con su líder, Ana Pontón, lo que considera de "máxima gravedad".

En un comunicado, los nacionalistas sostienen que el encuentro estaba "cerrado y confirmado" desde el pasado 13 de febrero en la sede de la Comisión Europea (CE).

Sin embargo, agrega que, después de que el pasado domingo el BNG hiciese público mediante un comunicado esta reunión, en la que también iba a participar la eurodiputada Ana Miranda, el gabinete de Hansen trasladó en un correo electrónico emitido a las 15,30 horas de la misma jornada la cancelación del encuentro, alegando un cambio "inesperado" en la agenda del titular de Agricultura --que, precisamente, en esta jornada se reúne con Rueda--.

Para el BNG, "ese cambio inesperado no es otra cosa más que las presiones del Partido Popular y de la Xunta", lo que demuestra el "talante antidemocrático" del PP.

"Rueda no puede soportar que se visualice que el BNG haga lo que él no hace: defender al sector agroganadero gallego amenazado por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur", ha manifestado la portavoz nacional.

"No puede soportar el contraste entre la imagen de un presidente de la Xunta diciendo 'sí, bwana' al acuerdo con Mercosur, mientras el BNG defiende delante del comisario de Agricultura los intereses de nuestros ganaderos y ganaderas pidiendo con total claridad la retirada de ese tratado porque es nefasto para nuestro sector, en particular para los productores y productoras de carne", ha esgrimido.

Pontón ha explicado que "la producción en los países del Mercosur se hace con estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal menos estrictos que los que se aplican a nuestros productores y eso supone ventajas a la hora de competir, porque tienen menos costes lo que les permite abaratar precios". "Y en una Galicia en la que predominan explotaciones de tamaño medio, una caída del precio puede suponer la diferencia entre viabilidad o cierre", ha advertido.

AGENDA EN BRUSELAS

En todo caso, la líder del BNG ha explicado que va a seguir con su agenda en Bruselas para "defender los intereses de los gallegos y de las gallegas por mucho que le pese al Partido Popular", con una serie de encuentros de trabajo con eurodeputados de los grupos políticos de la izquierda.

Alude a Bloco de Esquerdas de Portugal, Sinn Feín o ALE, empezando por con una reunión con la eurodiputada Saskia Bricmont del Grupo Verdes/ALE, "una de las ponentes y voces más destacadas a la hora de promover la impugnación del tratado Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerarlo contrario a los tratados".

Agenda que continuará este miércoles en Bruselas, con la financiación y la gestión de los fondos de cohesión como principal asunto para Galicia, en un momento en que se está negociando el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Pontón también ha aprovechado su primera jornada en el Parlamento Europeo para lamentar el "vergonzoso" papel que está jugando la Unión Europea ante "el ataque ilegal de Trump-Netayanhu" contra Irán, una acción bélica "ilegal" que "ya ha costado la vida de cientos de personas y que Bruselas ni siquiera es capaz de condenar".