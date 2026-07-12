BNG denuncia temperaturas "de hasta 30 grados" en las habitaciones de los hospitales gallegos y exige medidas a la Xunta

Archivo - La diputada nacionalista Iria Carreira - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade Hospitalaria del BNG en el Parlamento, Iria Carreira, ha denunciado temperaturas "de hasta 30 grados" en las habitaciones de los hospitales gallegos y ha solicitado a la Xunta que adopte de manera "inmediata" medidas.

Tal y como ha trasladado la formación en una nota de prensa, Carreira explicó que, como consecuencia de las olas de calor registradas, se están produciendo "problemas" por las altas temperaturas "en todas las áreas sanitarias y en prácticamente todos los hospitales" del Sergas, especialmente en los más antiguos.

Así, se ha referido a las quejas de pacientes, familias y personal en el CHUAC de A Coruña, en el Arquitecto Marcide de Ferrol, en el Hospital Provincial de Santiago o en el hospital de Ourense.

"El calor es sofocante. Hay habitaciones de hospital en las que se superan los 30 ºC de temperatura, con noches en las que no refresca lo suficiente como para permitir un buen descanso, lo que dificulta la recuperación de las personas ingresadas y las condiciones de trabajo del personal", ha advertido la nacionalista galega.

Además, ha remarcado que el "problema se agrava" en las habitaciones ocupadas por tres personas, como sucede en el complejo hospitalario de A Coruña, con seis plantas afectadas. En este sentido, ha señalado que pese a que en algunos casos hay ventiladores, "no siempre son suficientes".

Por todo ello, el la nacionalista galega ha registrado en el Parlamento una iniciativa para reclamar a la Xunta que adopte de manera "inmediata" las medidas necesarias para garantizar una "climatización adecuada" en todos los centros hospitalarios gallegos.

También, solicitan a la Consellería de Sanidade que, antes de que finalice el año, presente un plan para la adecuación y climatización de los espacios de hospitalización, así como una previsión de ocupación "realista" que evite que los pacientes compartan habitación con más de una persona.