El BNG se erige como la "voz" para "dar fuerza a Galicia" y frenar recortes

El BNG presenta a sus candidatos y candidatas para el Congreso y el Senado por la provincia de A Coruña con la presencia de su portavoz nacional, Ana Pontón - BNG

A CORUÑA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG en el Congreso, Ana Pontón, ha reivindicado a esta formación como una "voz fuerte" para frenar los recortes, ha señalado en alusión a medidas anticipadas ya por el PP y Vox, y también el "modelo del expolio".

Ha sido en la presentación de candidatos y candidatas por la provincia de A Coruña tanto al Congreso como al Senado en una comparecencia ante los medios de comunicación con la participación de los mismos, entre ellos Néstor Rego que encabeza la del Congreso, donde ejerció como diputado en esta legislatura.

Este, en su intervención, ha apelado al trabajo hecho por esta formación, "una fuerza que cumple", ha sentenciado para contraponer su labor a la de los partidos estatales "que olvidan lo prometido".

"Somos una voz insobornable", ha añadido para incidir en su trabajo "en defensa de los gallegos y gallegas" y para impulsar políticas frente "a retrocesos", ha apostillado.

EL PARTIDO DE "DERECHOS Y LIBERTADES"

Por su parte, Pontón ha asegurado que votar al BNG supondrá "dar más fuerza a Galicia" para tener una representación "con las manos libres". "Una voz fuerte que hable por nosotros", ha añadido frente a unos partidos a nivel estatal que, a su juicio, buscan "dejar callada" a esta comunidad autónoma.

Con alusión a los acuerdos conseguidos por la presencia del BNG, ha alertado de una "crisis social muy fuerte" en el contexto actual y de las fuerzas políticas que quieren llevar a la ciudadanía "hacia atrás".

"La alternativa es el BNG frente al modelo del expolio", ha dicho para situarse también como el partido que respalda a los que defienden una "vivienda digna". Esto para insistir en que en estas elecciones su objetivo es "concentrar el voto gallego que quiere derechos y libertades".

PRESENCIA DE VOX

Mientras, cuestionada sobre el anuncio de Vox de nuevos actos en la comunidad autónoma, se ha mostrado convencida de que a lo largo de la campaña electoral se verá "cómo Galicia es una tierra libre de extrema derecha, que representa la política del odio, de la confrontación y antigallega".

"Volveremos a ver el orgullo de una ciudadanía y una juventud que está diciendo alto y claro que esa política no nos representa", ha sentenciado.

Esto tras presentar a los candidatos al Congreso por A Coruña con Néstor Rego a la cabeza y la diputada autonómica Rosana Pérez en el segundo puesto y con el exconcejal de Marea Atlántica Alberto Lema como independiente, entre otros nombres. Para el Senado, la lista está encabezada por el exdiputado gallego Bieito Lobeira.